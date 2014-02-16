کشف 22 هزار لیتر سوخت قاچاق در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد جعفری افزود: ماموران انتظامی استان زنجان در طول سال برنامه‌های مختلفی برای مقابله با کشف کالای قاچاق برگزار می‌کنند.



وی با اشاره به اینکه در راستای مبارزه با قاچاق و حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی ماموران آگاهی زنجان از حمل مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق توسط یک دستگاه کامیون تانکردار مطلع شدند، تصریح کرد: با این اطلاع تیمی از ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا مسئول رسیدگی به موضوع شدند.



جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: ماموران با رعایت نکات انتظامی و ایمنی و علائم هشدار دهنده این کامیون را در محور اتوبان قزوین زنجان شناسایی و متوقف کردند.



سرهنگ جعفری گفت: ماموران در بازرسی از این کامیون 22 هزار و 750 لیتر نفت قاچاق کشف و راننده آن به اتهام حمل سوخت قاچاق دستگیر که برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.



وی، ضمن تاکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی از هموطنان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

متلاشی شدن باند تهیه و توزیع مواد مخدر در زنجان



جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان،در ادامه از متلاشی شدن یک شبکه تهیه و توزیع ماده مخدر شیشه در زنجان خبر داد و گفت: ماموران در بازرسی از اعضای این شبکه 150 کیلو ماده پیش‌ساز مخدر شیشه کشف کردند.



سرهنگ جعفری در ادامه، از دستگیری سه عضو یک شبکه تهیه و توزیع ماده مخدر شیشه خبر داد و عنوان کرد: متهمان به وسیله 2 دستگاه خودرو قصد داشتند مواد پیش‌ساز شیشه را از غرب کشور به مرکز انتقال دهند.



وی گفت: پس از اطلاع از فعالیت این شبکه دستور دستگیری متهمان صادر و ماموران در مسیر تردد آن‌ها ایستگاه ایست و بازرسی دایر کردند.



جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید کرد: پس از اطمینان از حمل مواد پیش‌ساز شیشه توسط متهمان، خودروی آن‌ها که یک دستگاه ال 90 و یک دستگاه پژو 206 بود شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.



سرهنگ جعفری با تاکید بر اینکه پس از تعقیب و گریز هر 2 خودرو متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت، گفت: ماموران موفق شدند هر سه عضو این باند را دستگیر کنند و در بازرسی از خودرو ال 90 مقدار 150 کیلوگرم ماده پیش‌ساز شیشه کشف کردند.



وی با اشاره به پیامدهای مخرب مواد مخدر صنعتی گفت: ورود مواد مخدر صنعتی زنگ خطری برای خانواده‌ها است.