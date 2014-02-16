  1. دين، حوزه، انديشه
۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

پنجمین پیش نشست تخصصی همایش ملی فقه هسته ای برگزار می‌شود

پنجمین پیش نشست تخصصی همایش ملی «فقه هسته‌ای» با موضوع «فصل نوين معنويت ديني؛ جهان در برابر سلاح كشتار جمعي ـ مصونيت بخشيدن ابناء بشر از بلاي سلاح‌هاي كشتار جمعي» فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين پیش نشست که فردا 28 بهمن از ساعت 8:30 تا 10 در تالار علامه جعفري پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار می شود، حجت الاسلام والمسلمین دكتر بهمن اكبري به عنوان سخنران و  دکتر محمود حكمت‌نيا و هاشم زعفراني به عنوان ناقد در اين نشست حضور خواهند داشت.

همایش ملی فقه هسته‌ای که بررسی فتوای مقام معظم رهبری پیرامون حرمت انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را در دستور کار خود دارد با همراهی مراکز و مؤسسات علمی کشور، 30 بهمن ماه در سازمان انرژی اتمی در تهران و 1 اسفندماه در تالار اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار می شود.

