به گزارش خبرگزاری مهر، در اين پیش نشست که فردا 28 بهمن از ساعت 8:30 تا 10 در تالار علامه جعفري پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار می شود، حجت الاسلام والمسلمین دكتر بهمن اكبري به عنوان سخنران و دکتر محمود حكمت‌نيا و هاشم زعفراني به عنوان ناقد در اين نشست حضور خواهند داشت.

همایش ملی فقه هسته‌ای که بررسی فتوای مقام معظم رهبری پیرامون حرمت انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را در دستور کار خود دارد با همراهی مراکز و مؤسسات علمی کشور، 30 بهمن ماه در سازمان انرژی اتمی در تهران و 1 اسفندماه در تالار اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار می شود.