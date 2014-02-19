فتوای رهبر انقلاب در حرمت سلاحهای هسته ای مطالعات شیعه شناسی را در جهان متحول کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی صبح امروز 30 بهمن ماه در همایش ملی فقه هسته ای که در سازمان انرژی اتمی برگزار شد به ارائه سخنرانی خود با عنوان «مبانی فقهی تحریم تولید، نگهداری و به کارگیری سلاح هسته ای» پرداخت و گفت: امروزه به برکت فتوای مقام معظم رهبری در حرمت استفاده از سلاحهای هسته ای و حضور فقه اخلاقی شیعه بحث شیعه شناسی در دانشگاه های جهان مطالب خود را از مطالعات کلامی در شیعه به سمت مطالعات فقهی برگردانده اند و این در حالی است که سلفیها و تکفیری ها با استفاده از ابزار فتوا چهره اسلام را متوحش و خشونت بار نشان می دهند.

وی به مبانی فقهی فتوای رهبری در حرمت به کارگیری سلاحهای هسته ای اشاره کرد و گفت: سه خصلت برای سلاح اتمی قابل احراز است: اول داشتن ابعاد غیرقابل تصور تخریبی است، دوم دست به دست شدن آن اختیاری و قابل کنترل نیست یعنی تضمینی وجود ندارد این سلاح که الان در دست صالحان است بعدها به دست ناصالحان نیفتد. سوم ماهیت مسابقه تسلیحاتی این نوع سلاحهاست. با توجه به این سه ویژگی سلاح هسته ای براساس مطالعات فقهی به کارگیری این سلاحها و حتی تولید و نگهداری آن به شدت ممنوع است.

وی حکم حرمت سلاح هسته ای را براساس سه قاعده قرآنی توصیف کرد و گفت: قاعده اول نهی از سعی در افساد کره خاکی است، قاعده دوم منع از نزدیک شدن به اثم است. اثم با گناه فرق می کند، اثم گناهی است که نهاد بشری آنرا می فهمد و محکوم می کند، اثم آن مضراتی است که اگر دین هم نباشد بشر آنرا نهی می کند. بر اساس این سه قاعده حکم حرمت استفاده از سلاحهای هسته ای را به دست می آوریم.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در پاسخ به سخنان برخی که می گویند ما نیز باید مثل کفار سلاح هسته ای داشته باشیم گفت: آنها برای بیان این مساله از دو آیه قرآن استفاده می کنند، دلیل اول آنها آیه «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»(آیه 60 سوره انفال) است که در آن «ترهون» آمده است.

وی افزود: پاسخ فنی به این مطلب این است که موضوع در این آیه ارهاب عدوالله است یعنی ترساندن دشمنان خدا. اگر اعداء و قوه به گونه ای باشد که مثل سلاح هسته ای که صرفاً ارهاب عدوالله نباشد بلکه ارهاب بشریت و از آن بالاتر ارهاب دین خدا باشد از این آیه نمی توان استفاده کرد. باید به این افراد گفت که استدلال شما بر اساس این آیه بیش از آنکه دشمنان خدا را بترساند بشریت را می ترساند و بلکه کل منطق دین را به خطر می اندازد. بنابراین این آیه را نمی توان مجوز استفاده از سلاح هسته ای دانست.

حجت الاسلام مبلغی در پایان در پاسخ به اظهارات برخی که آیه 194 بقره «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» را مجوزی برای داشتن سلاح اتمی برای مسلمانان می دانند گفت: برخی می گویند دشمنان ما را در ترس و خوف قرار می دهند ما هم باید آنها را در اعتداء قرار دهیم اما پاسخ ما این است که اعتداء با بمب هسته ای، اعتدای علیهم نیست بلکه اعتداء به بشریت است. شما اگر سلاح هسته ای را تأیید کردید در واقع با آن به خودتان تجاوز می کنید نه به سمت دشمن خود.