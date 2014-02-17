ساخت 14 باب مدرسه در شهر جدید پرند تصویب شد/ تحویل 5 مدرسه تا شهریور 93

عبدالرضا عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران در شهر پرند اظهار داشت: این جلسه عصر دیروز به ریاست چاوشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، بیژن سلیمان پور، فرماندار رباط کریم، حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و چمعی از مسئولان برگزار شد.

وی با بیان اینکه بحث های مختلفی راجع به مسائل آموزشی شهر پرند در این جلسه مطرح شد، افزود: مصوب شد تا 14 باب مدرسه به نیت 14 معصوم در مسکن مهر توسط افراد خیری که از سوی معاون استاندار و فرماندار رباط کریم معرفی شدند، ساخته شود.

5 باب مدرسه تا شهریور ماه سال 93 به بهره برداری می رسد

عسکری با اشاره به 14 باب مدرسه نیمه ساز در شهر پرند نیز گفت: مقرر شد این مدارس توسط شرکت عمران پرند، سازمان نوسازی مدارس و با حضور جامعه خیرین تکمیل و 5 باب آن تا شهریور ماه سال 93 به آموزش و پرورش تحویل داده شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش رباط کریم، ایجاد نمایندگی آموزش و پرورش پرند با توجه به رشد جمعیت و دانش آموزان در این شهر و تاسیس هنرستان جوارکارخانه در شهرک صنعتی پرند را از مطالبات اداره متبوع خود در این جلسه از مسئولان امر عنوان کرد.

این مسئول، افزایش نیروی انسانی، ایجاد فضاهای آموزشی جدید با توجه به تراکم فیزیکی کاربری، تکمیل و بهره برداری از مدارس جدیدالتاسیس را از دیگر خواسته های خود از مسئولان استان ذکر کرد.

مسکن مهر پرند و آبشناسان نیازمند 270 مدرسه است

فرماندار رباط کریم هم با بیان اینکه سایت های مسکن مهر پرند و شهید آبشناسان نیازمند 270 مدرس 500 نفره است به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سکونت جمعیت در پرند و مسکن مهر از الان باید برای ساخت این مدارس برنامه ریزی کنیم تا در آینده به مشکل نخوریم.

بیژن سلیمان پور با بیان اینکه برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران در شهر پرند به دلیل اهمیت تامین فضاهای آموزشی در این شهر از استانداری و آموزش و پرورش استان تهران تقاضا شد، بیان داشت: در این جلسه نیازهای آموزشی مسکن مهر پرند و آبشناسان بررسی شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تصمیمات این جلسه برای سال تحصیلی جدید و سال های آینده به نتیجه برسد، اضافه کرد: مقرر شد کار ساخت و تکمیل 9 باب مدرسه از 14 مدرسه نیمه ساز همزمان با تکمیل 5 مدرسه دیگر که قرار است تا شهریور 93 صددرصد آماده شود، پیش برود.

تشکیل کارگروه برای ساخت فضاهای آموزشی جدید

فرماندار رباط کریم گفت: در این جلسه از طرف فرمانداری پیشنهاد شد تا کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی، شرکت عمران، شهرداری و خیرین برای کلید زدن ساخت فضاهای آموزشی جدید تشکیل شود.

وی با بیان اینکه نیازهای آموزشی پرند را در این جلسه مطرح کردیم، افزود: همچنین در این جلسه پیشنهاد شد تا وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران با مشارکت بخش خصوصی اقدام به ساخت و راه اندازی مدارس غیر انتفاعی کنند تا بخشی از مشکلات آموزشی شهر از این طریق حل شود.