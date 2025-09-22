  1. جامعه
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

پرپنچی: ۲۴ هزار دانش‌آموز و ۱۵۱۰ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد هستند

مدیرکل کمیته امداد استان تهران اعلام کرد: در تهران بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز و ۱۵۱۰ دانشجو تحت حمایت هستند که سعی کرده‌ایم مقدمات لازم برای حضور آنان در مدرسه را فراهم کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی مدیرکل کمیته امداد استان تهران، در این آئین اظهار کرد: فرصتی پیش آمده تا همانند سال‌های گذشته، با کمک‌های ارزشمند خیرین، زمینه حضور دانش‌آموزان نیازمند عزیز را در مدارس فراهم آوریم.

وی با اشاره به آمار حمایت‌های انجام‌شده تصریح کرد: در استان تهران بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز و ۱۵۱۰ دانشجو تحت حمایت هستند که سعی کرده‌ایم مقدمات لازم برای حضور آنان در مدرسه و دانشگاه را مهیا کنیم. برای دانش‌آموزان، بسته‌های لوازم‌التحریر و البسه و برای دانشجویان نیز کمک‌های نقدی جهت تأمین مایحتاج آموزشی و تحصیلی تخصیص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران حضور در مدرسه شهید بهاری پرند را نمادی از این همراهی دانست و افزود: حضور امروز در شهرستان پرند و در میان دانش‌آموزان مدرسه شهید بهاری که به عنوان مدرسه شاخص انتخاب شده، جای تقدیر و تشکر از دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌های آنان دارد.

وی در پایان با قدردانی از مدیر و کادر آموزشی مدرسه شهید بهاری، خاطرنشان کرد: ضمن تشکر از زحمات مدیر محترم و همه عزیزانی که در اینجا با تعلیم و تربیت دانش‌آموزان، در حال پرورش آینده‌سازان این مرز و بوم هستند، امیدواریم با شعاری که در این ایام انتخاب کرده‌ایم، بتوانیم سهمی در ساختن آینده‌ای درخشان برای کشور داشته باشیم.

این مراسم با نواخته شدن زنگ عاطفه‌ها و اهدای بسته‌های کمک آموزشی به دانش‌آموزان به پایان رسید.

