کمربندی شمالی ساری بازگشایی موقت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبوری عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات پروژه کمربندی شمالی یادآور شد: اجرای این طرح در کاهش بار ترافیکی ایام نورز تاثیر بسزایی دارد و هیچ چیز نمی تواند مانع بازگشایی موقت آن در نوروز باشد.

وی تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی پرسنل شهرداری سعی می شود این پروژه مهم برای ایام عید بازگشایی موقت شود.

علی نبیان معاون امور عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه بهره برداری از پروژه کمربندی شمالی کمک فراوانی به کاهش بار ترافیکی شهر است، اظهار داشت: استانداری برای رفع مشکلات این پروژه آمادگی دارد.

وی با تاکید بر تسریع در بازگشایی پروژه کمربندی شمالی یادآور شد: دستگاههای مرتبط باید با تمام توان برای تکمیل این پروژه همکاری لازم را داشته باشند.

نبیان با تقدیر از تلاشهای شهرداری ساری افزود: بهره برداری از این طرح سبب کاهش ترافیک و کاهش مصرف سوخت خودرهای عبوری می شود.

فرماندار ساری نیز نیز با اشاره آمادگی فرمانداری برای بازگشایی موقت پروژه کمربندی ساری گفت: اجرای این طرح خدمت بزرگی به شهروندان مرکز استان به شمار می رود.

جواد واحدی یادآور شد: بازگشایی این مسیر و جلوگیری از تردد ماشین های سنگین به شهر گامی مهم برای کاهش بار ترافیک به شمار می رود.