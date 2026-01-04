پل بزرگ امام علی (ع) ساری پس از ۱۷ سال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پل امام علی (ع) که یکی از بزرگترین پلهای شمال کشور به شمار میرود، صبح یکشنبه افتتاح شد.
سرهنگ نصرالله بیگلری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مازندران در حاشیه مراسم افتتاح پل گفت: ساخت پل امام علی (ع) تنها یک سازه عمرانی نیست بلکه گامی مهم در بهبود وضعیت ترافیک و حمل و نقل شهری ساری محسوب میشود و این پل به عنوان شریان اصلی اتصال شرق به غرب مرکز استان قادر است ترافیک سنگین مسیر را کاهش دهد.
وی افزود: توقف طولانی مدت ساخت پل باعث ایجاد مشکلات جدی ترافیکی در سالهای گذشته شده بود و با بهرهبرداری از آن کاهش زمان سفر، روانسازی تردد و افزایش ایمنی عبور و مرور در منطقه انتظار میرود.
