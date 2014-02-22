به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، فیلم «زندگی» که بر مبنای زندگی جیمز دین ساخته می‌شود، به کارگردانی آنتون کوربین کارگردان فیلم «کنترل» شکل خواهد گرفت.

بن کینگزلی برنده جایزه اسکار و الساندرا ماستروناردی بازیگر فیلم «به سوی رم با عشق» به تازگی قرارداد بازی در این فیلم را امضا کرده اند تا در کنار رابرت پتینسون و دین دیهان در این درام در برابر دوربین آنتون کوربین ظاهر شوند.

«زندگی» درباره زندگی واقعی جیمز دین ستاره مشهور سینما و رابطه بین او با دنیس استوک عکاس مجله مگنوم است.

این فیلم قرار است در تورنتو و لس آنجلس فیلمبرداری شود.

در این فیلم پتینسون در نقش استوک 26 ساله بازی می کند و نقش جیمز دین را دیهان ایفا خواهد کرد. دین با روح آزاد و نگاه متفاوتش به زندگی فرهنگ مردم را با پوشیدن لباس های راحت و تیپ جوانانه اش تغییر داد. در سال 1955 مجله «لایف» (زندگی) عکس هایی از این بازیگر جوان را در حال سفر در سراسر آمریکا از لس آنجلس تا نیویورک و ایندیانا منتشر کرد. این عکاسی زندگی استوک را عوض کرد و موجب شد تا با تصاویرش در دنیا مشهور شود.

همه این ها پیش از بازی جیمز دین در فیلم مشهور «شرق بهشت» به کارگردانی الیاکازان در سال 1955 بود.

فیلمنامه «زندگی» را لوک دیویس نوشته و سی ساو فیلزز این فیلم را می سازد.

اوایل امسال آنتون کوربین برای کارگردانی این فیلم انتخاب شد. یان کانینگ تهیه کننده «سخنرانی پادشاه» نیز به عنوان تهیه کننده در این پروژه در کنار وی است.

برای ساخت این فیلم بودجه 10 تا 15 میلیون دلاری پیش بینی شده است و کار فیلمبرداری آن قرار است اوایل 2014 شروع شود.

کوربین کارگردانی هلندی است که برای فیلم «کنترل» در سال 2007 جوایزی دریافت کرده است. او کارگردانی درام «آمریکایی» جورج کلونی را هم انجام داده و «مرد تحت تعقیب» با بازی فیلیپ سیمور هافمن را ساخته است.

جیمز دین که در سال 1955 و در حالی که تنها 24 سال داشت درگذشت، بازیگر هالیوود و نامزد دو اسکار بهترین بازیگر مرد بود. او که به عنوان یکی از اسطوره های قرن بیستم شناخته می شود، بر اثر تصادف رانندگی درگذشت. وی اولین بازیگری است که پس از مرگش نامزد اسکار شد. او در 6 فیلم بازی کرده بود و سال 2005 پنجاهمین سال درگذشتش گرامی داشته شد.

دین دیهان که در نقش جیمز دین بازی می کند 28 ساله است و با بازی در یک مجموعه تلویزیونی در سال 2012 به شهرت رسید.