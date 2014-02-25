برنامه طولانی مدت دشمنان برای ترویج آسیب های اجتماعی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ملکیان دوشنبه شب در دومین سمینار آسیب های اجتماعی (اعتیاد، مواد مخدر، روان گردان ها) اظهار داشت: انسان زیباترین آفریده هستی نگار است و هدف اصلی از خلقت وی نیز به روشنی مشخص شده است.



وی با بیان اینکه برترین راه برای شناخت هدف غایی آفرینش انسان این است که بیندیشیم از کجا آمده و به کجا می رویم، بیان کرد: به یقین برای رسیدن به کمال به جهان هستی گام نهاده ایم و در این راه انسان می تواند به درجه ای از کمال برسد که از فرشتگان نیز مقام ارجمندتری پیدا کند همانطور که پیامبر اکرم (ص) به درجه ای رسیده بود که در شب معراج حتی جبرئیل از محدوده ای از عرش نتوانست با وی همراه شود.



امام جمعه شاهین شهر افزود: برای رسیدن به این هدف نهایی و کمال راه هایی در دین اسلام تبیین شده که از جمله آنها این است که هواهای نفسانی خود را کنترل کند.



وی با بیان اینکه مطابق قوانین اسلام هر آنچه موجب آسیب جسمی - روحی شود حرام است، گفت: آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، تماشای ماهواره و مواردی چون آن نیز از جمله این موارد است و تنها راه اجتناب از آنها نیز کنترل هواهای نفسانی است.



حجت الاسلام ملکیان با اشاره به اینکه در حال حاضر 125 تلویزیون فارسی زبان از خارج از کشور پشتیبانی می شود که برای جنگ نرم با ایران برنامه ریزی کرده اند، تاکید کرد: نتانیاهو به آمریکا اعلام کرده که دو کشور ایران و عراق را از هستی ساقط کنند، عراق را با حمله نظامی و ایران را با تلویزیون های بیگانه.



وی با تاکید بر اینکه آمریکا برای رسیدن به اهدافش عجله ای ندارد، تصریح کرد: دشمنان با برنامه ریزی های طولانی مدت برای از میان بردن همه هستی مسلمانان تلاش می کنند که مردم و مسئولان باید با همیاری یکدیگر مراقب ترفندهای آنها به ویژه در زمینه جنگ نرم باشند.