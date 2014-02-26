  1. حوزه و دانشگاه
۷ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۴

کدام دانشجویان بیمه سلامت می گیرند/ تسهیلات صندوق رفاه برای حق بیمه

کدام دانشجویان بیمه سلامت می گیرند/ تسهیلات صندوق رفاه برای حق بیمه

معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان گفت: به تمام دانشگاه‌های کشور ابلاغ و تاکید شده است تا دانشجویان مشغول تحصیل در دانشگاه ها از بیمه سلامت، مشروط بر اینکه هیچ گونه ای بیمه ای نداشته باشند، استفاده کنند.

دکتر منصور حبیب پور گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیمه سلامت گفت: تفاهم نامه بیمه سلامت به امضای رئیس صندوق رفاه دانشجویان و رئیس سازمان بیمه سلامت رسید و به تمام دانشگاه ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: دانشجویان با پرداخت 15 درصد حق بیمه می توانند از بیمه سلامت برخوردار شوند.

معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان یادآورشد: در صورتی که دانشجو به هر دلیل امکان پرداخت 15 درصد سهم بیمه را نداشته باشد می تواند از تسهیلات صندوق رفاه استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: 15 درصد سهم بیمه سلامت درسال 92 برای هر دانشجو به صورت ماهانه دو هزار و یکصد و 45 تومان و به صورت سالانه 25 هزار و 700 تومان خواهد بود. 

گودرزی در خصوص اینکه دانشجویان در نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92 آیا می توانند از تسهیلات بیمه سلامت برخوردار شوند گفت: به تمام دانشگاه‌ها کشور ابلاغ و تاکید شده تا دانشجویان مشغول تحصیل در دانشگاه ها از بیمه سلامت، مشروط بر اینکه هیچ گونه بیمه ای نداشته باشند، استفاده کنند.

وی افزود: دانشجویانی که به هر دلیل از هر عنوان بیمه برخوردار نباشند، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تاکید دارد تا این دانشجویان از بیمه سلامت برخوردارد شوند.

کد مطلب 2244246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها