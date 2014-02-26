کدام دانشجویان بیمه سلامت می گیرند/ تسهیلات صندوق رفاه برای حق بیمه

دکتر منصور حبیب پور گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیمه سلامت گفت: تفاهم نامه بیمه سلامت به امضای رئیس صندوق رفاه دانشجویان و رئیس سازمان بیمه سلامت رسید و به تمام دانشگاه ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: دانشجویان با پرداخت 15 درصد حق بیمه می توانند از بیمه سلامت برخوردار شوند.

معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان یادآورشد: در صورتی که دانشجو به هر دلیل امکان پرداخت 15 درصد سهم بیمه را نداشته باشد می تواند از تسهیلات صندوق رفاه استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: 15 درصد سهم بیمه سلامت درسال 92 برای هر دانشجو به صورت ماهانه دو هزار و یکصد و 45 تومان و به صورت سالانه 25 هزار و 700 تومان خواهد بود.

گودرزی در خصوص اینکه دانشجویان در نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92 آیا می توانند از تسهیلات بیمه سلامت برخوردار شوند گفت: به تمام دانشگاه‌ها کشور ابلاغ و تاکید شده تا دانشجویان مشغول تحصیل در دانشگاه ها از بیمه سلامت، مشروط بر اینکه هیچ گونه بیمه ای نداشته باشند، استفاده کنند.

وی افزود: دانشجویانی که به هر دلیل از هر عنوان بیمه برخوردار نباشند، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تاکید دارد تا این دانشجویان از بیمه سلامت برخوردارد شوند.