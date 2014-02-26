معاون رئیس جمهور با دو خانواده شهید در بندرعباس دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهیدی عصر چهارشنبه ضمن تجلیل از خانواده این شهیدان سخنانی ایراد کرد و خطاب به خانواده آنان گفت: شما باعث افتخار این کشور هستید و با فداکاری هایی که در زمان جنگ از خود نشان دادید، همچنین ایثار و از جان گذشتگی های فرزندان عزیز و دلبندتان باید تمامی قشرهای مردم قدردان شما باشند چرا که همه مدیون این عزیزان هستیم.

نماینده ولی فقیه در بنیاد در ادامه افزود: یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) این است که شاید آنطور که شایسته این عزیزان است، به آنان رسیدگی نشود و یکی از تاکیدات مهم ایشان رفع مشکلات و مسائل خانواده های شهدا و ایثارگران است.

این دیدارها از خانواده شهید بسیجی "مهران مرادی زاده" که شانزدهم مردادماه 62 در منطقه قلاویزان ( عملیات والفجر 3 ) و در سن 17 سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود و از خانواده شهید اهل سنت، عبدالله مرادی زاده که بیست و چهارم آذرماه 61 در حادثه اشنویه در سن 23 سالگی به فیض رفیع شهادت نائل گشته بود، صورت گرفت.

معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن دیدار با جانباز 70 درصد، عباس سرخانی زاده و تجلیل از این جانباز گرانقدر جنگ تحمیلی، با اهدای لوح تقدیر از وی تجلیل به عمل آورد.