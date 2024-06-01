بازیکنان پرسپولیس پس از قهرمانی در لیگ برتر چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته پایانی لیگ برتر امروز شنبه موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر مس رفسنجان به برتری برسد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

دانیال اسماعیلی فر در خصوص این قهرمانی گفت: قهرمانی را به همه هواداران پرسپولیس که مالک اصلی تیم هستند و همچنین به پیشکسوتان و کسانی که از ما حمایت کردند تبریک می گویم. یک تبریک ویژه هم به یحیی گل محمدی که واقعاً جای او خالی است. همه ما تلاش کردیم ولی هیچکس به اندازه آقای گل محمدی فداکاری نکرد. فداکاری همیشه در ماندن نیست و گاهی رفتن است. او با رفتنش فداکاری کرد و تیم قهرمان شد. پرسپولیس برای قهرمان شدن نمی جنگد بلکه برای نگه داشتن قهرمانی می جنگد.

سروش رفیعی گفت: به هواداران تبریک می گویم و به تیم خوب، بزرگ و قابل احترام استقلال تبریک می گویم. از صمیم قلبم می گویم یکی از دلایلی که توانستیم قهرمانی را به دست بیاوریم این بود که استقلال تا روز آخر با قدرت حضور داشت و باعث افزایش انگیزه ما شد. لیگ امسال به خاطر حضور استقلال و پرسپولیس در کورس قهرمانی تنور داغی داشت. یحیی گل محمدی و کریم باقری در این قهرمانی سهم زیادی داشتند و جای آنها خالی است و به یادشان هستیم.

گئورگی گولسیانی هم گفت: من یک مصدومیت جزئی داشتم اما باید به تیم اضافه می شدم و باید به تیم پرسپولیس کمک می کردم. این حضور من می توانست آینده من در یورو ۲۰۲۴ را به خطر بیندازد اما با این حال خودم را به بازی رساندم. بی نهایت از اینکه هواداران خوشحال هستند خوشحالم. پرسپولیس تیم شماره یک است.

علی بیرانوند گفت: خلی خوشحالم و واقعاً ممنون خدا هستم که پرسپولیسی است. این مردم و این هواداران پرسپولیس قلب پاکی دارند و به قهرمانی عادت کرده اند و امروز دشمن شاد نشدند. دست تک تک آنها را می بوسم و اگر امروز حضور نداشتند نمی توانستیم برابر تیم باشرافت مس رفسنجان پیروز شویم. این جامی که الان دست پرسپولیس است جام باشرفی است چون تمام تیم ها شرف داشتند و زحمت کشیدند.

وحید امیری گفت: از اصحاب رسانه که امسال سنگ تمام گذاشتند و به بهترین شکل ممکن لیگ را پوشش دادند تشکر می کنم. به همه هواداران تیم که امسال سختی های زیادی کشیدند تبریک می گویم. تیم ما فراز و نشیب زیادی داشت. یک بازی خوب بودیم و یک بازی متوسط بودیم. اما در نهایت به چیزی که حق ما بود رسیدیم و امیدوارم همه هواداران از این قهرمانی لذت ببرند.

امیری در خصوص آینده حضورش در پرسپولیس گفت: ما با باشگاه صحبت کردیم و گفتیم به خاطر شرایط حساسی که داریم همه صحبت ها را بعد از مسابقات واگذار کردیم که با فراغ بال راجع به قرارداد ها حرف بزنیم و اگر توفیق داشته باشیم در تیم می مانیم.