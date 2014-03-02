به گزارش خبرنگار مهر، مهدی توکلیان، ظهر یکشنبه در نشستی با اصحاب مطبوعات و خبرنگاران استان قم که در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: رسانه‌ها چشم بیدار شهر هستند که باید نقدهای منصفانه و مجدانه خود را داشته باشند و تلاش کنند تا وعده‌ها را به وعید تبدیل کنند.

وی با اشاره به معضل خبرنگارنما‌ها و سیاهی لشکرهایی که در جامعه خبری قم وجود دارد، افزود: وجود این افراد وجه حرفه‌ای و سابقه گرانقدر خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات استان را خدشه دار و از بین خواهد برد.

معاون مطبوعاتی و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم عنوان کرد: خبرنگاران استان قم زحمات زیادی را بابت پوشش برنامه‌های گسترده‌ای که در استان برگزار می‌شود می‌کشند و حجم فعالیت‌های خبری در قم نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است.

وی ادامه داد: در دو روز پایانی هفته، قم میزبان مقامات و مسئولان کشور است که پوشش خبری و تصویری برنامه‌های آنان بر عهده خبرنگاران استان است.

توکلیان ابراز امیدواری کرد تا جریان سازی در حوزه تبلیغات شهری در قم صورت گیرد و برنامه ریزی شده تا کارگاه‌های آموزشی در خصوص بحث تبلیغات و مطبوعات دایر شود.

مرکز آموزش رسانه‌گری دینی و آئینی در قم راه اندازی می‌شود

وی با اشاره به اهمیت کادر سازی در بین اصحاب رسانه و مطبوعات استان گفت: پیگر راه اندازی مرکز اموزش رسانه‌گری دینی و آئینی در قم هستیم.

معاون مطبوعاتی و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ادامه داد: برنامه داریم تا جشنواره مطبوعات دینی نیز در قم به صورت دوسالانه برگزار شود و جشنواره مطبوعات استانی نیز به منظور ایجاد رقابت بین خبرنگاران در سال آینده در قم برگزار خواهد شد.

خبرنگاران متولی و حمایت کننده‌ای در استان ندارند

یکی از عکاسان خبری استان در این نشست اظهار داشت: تقاضا داریم تا اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم جایگاه خود را در حمایت از خبرنگاران و به خصوص عکاسان خبری پیدا کند.

محسن قائمی گفت: در طول سال و در برنامه‌های مختلف مشکلات متعددی برای خبرنگاران بوجود می‌‌آید اما خبرنگاران متولی و حمایت کننده‌ای در استان ندارند.

وی ابراز داشت: عکاسان خبری چشم بینای جامعه هستند و می‌توانند با فعالیت‌های خود مشکلات موجود در استان را به مسئولان انتقال دهند اما این جایگاه همچنان شناخته نشده است.

وی داشتن امنیت شغلی خبرنگاران را مهم دانست و افزود: ورود عکاسان خبری تازه کار و آماتور به این عرصه و ارائه آثار ضعیف آنان، سطح کیفی فعالیت عکاسان خبری را پایین آورده که این امر ناراحت کننده است.

زمانی که خبرنگاران قمی در جشنواره‌های ملی و کشوری می‌درخشیدند

خبرنگار خبرگزاری مهر نیز در این نشست گفت: در هر دوره‌ای که در اداره کل ارشاد تغییر و تحولی رخ می‌دهد بارقه‌های امید در دل خبرنگاران ایجاد می‌شود تا شاهد انجام کار‌ها و برنامه‌های بهتری نسبت به سالهای و دوره‌های گذشته باشیم.

روح الله کریمی، عنوان کرد: در دوره‌ای خبرنگاران استان قم در جشنواره‌های ملی و کشوری مقام‌های خوبی کسب می‌کردند که در سالهای اخیر شاهد افول این جریان هستیم که شاید دلیل اصلی آن را بتوان عدم آموزش صحیح دانست که خبرنگاران قمی در حال حاضر توانایی رقابت با سایر خبرنگاران در سطح کشور را ندارند.

حجم کارهای خبری در قم نسبت به سایر استانهای دیگر قابل مقایسه نیست

وی با بیان اینکه حجم کارهای خبری در قم نسبت به سایر استانهای دیگر قابل مقایسه نیست، افزود: در استان قم خبرنگاران پیشکسوت و صاحب تجربه فراوانی داریم که که برگزاری کلاس‌های آموزشی و انتقال تجربیات به خبرنگاران جوانتر در راستای توانمندسازی خبرنگاران می‌تواند موثر باشد.

خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به مشکلات معیشتی خبرنگاران نیز ابراز داشت: باید معیشت خبرنگاران بهبود یابد و مشکلات بیمه‌ای آنان حل شود اما متاسفانه دیده می‌شود که جایگاه خبرنگاران در قم به اندازه یک شهر کوچک هم نیست.

بیان مشکلات خبرنگاران در قم تکرار مکررات است

سردبیر نمایندگی خبرگزاری شبستان در قم نیز گفت: بیان مشکلات خبرنگاران قمی تکرار مکررات است و ما این مباحث را سالهای متمادی و در مراسم‌های مختلف از جمله روز خبرنگار مطرح کردیم اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

فاطمه عسگری، با بیان اینکه خبرنگاران در قم باید ساماندهی شوند، افزود: هر چند ماه یکبار شاهد حضور افراد جدیدی در خانواده رسانه قم هستیم که این افراد تنها در نشست‌های خبری حضور می‌یابند و بی‌تجربگی آنان در این جلسات باعث می‌شود تا مدیران استان نگاهشان به جامعه خبری در حد و اندازه همین افراد تازه کار باشد.

سردبیر نمایندگی خبرگزاری شبستان در قم افزود: امروز شاهد معضل خبرنگارنماها در قم هستیم که آنان شان و منزلت خبرنگاران دیگر را رعایت نکرده وآن را زیر سوال می‌برند.

دریافتی خبرنگاران در حد یک کارگر روزمزد نیست

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات دیگر جامعه خبری ما عدم اتحاد بین خبرنگاران است و گا‌ها دیده شده اعضای خانه مطبوعات در دوره‌های گذشته نیز بین خود به تفاهم نمی‌رسیدند و بایکدیگر اتحاد نداشتند.

عسگری افزود: امروز دریافتی خبرنگاران در قم به اندازه یک کارگر روزمزد هم نیست که باید فری اساسی برای معیشت خبرنگاران کرد.

ابراهیم سلیمانی یکی از اساتید عکاسی قم نیز در این نشست گفت: عکاسان و خبرنگاران بدی و خوبی‌های عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را می‌بینند اما باید به لحاظ انعکاس بدی‌ها ملاحظات بیشتری داشته باشند.

وی گفت: باید رابطه و تعامل خوبی بین خبرنگاران و مدیران استان برقرار شود تا مشکلاتی که رسانه‌ای کردن آن‌ها به مصلحت نیست مستقیما در اختیار مدیران قرار گیرد و آنان برای رفع مشکلات تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.