به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشریه آکسیوس از سفر رئیس سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) برای دیدار با رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در بحبوبه فشارهای نتانیاهو برای از سرگیری جنگ علیه ایران خبر داد.

«باراک راوید» خبرنگار آکسیوس، اعلام کرد که «رومن گوفمن» رئیس موساد، روز جمعه در واشنگتن با جان رتکلیف، رئیس سیا، درباره جنگ ایران دیدار می‌کند و احتمالاً با استیو ویتکاف نیز در میامی گفت‌وگو خواهد کرد.

این نشریه آمریکایی تأکید کرد که هدف سفر رئیس موساد به واشنگتن گفتگو با مقام های ارشد دولت ترامپ درباره جنگ ایران است.

سفر رئیس موساد به آمریکا در حالی انجام می‌شود که نتانیاهو در تلاش است ترامپ را به ازسرگیری جنگ علیه ایران متقاعد کند؛ اما ترامپ تاکنون با این درخواست مخالفت کرده و ترجیح داده است محاصره دریایی و فشار اقتصادی علیه ایران ادامه یابد.