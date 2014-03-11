افزایش 50 درصدی صادرات و کاهش 69 درصدی واردات در گمرک پارس

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد رحیمی بعدازظهر سه شنبه در نشست مسئولان پارس جنوبی با اشاره به افزایش میزان صادرات گمرک منطقه ویژه پارس از نظر وزن و ارزش مالی، اظهار داشت: بیش از 565 هزار و 731 تن کالای غیر نفتی طی بهمن‌ماه امسال به خارج از کشور صادر شد.

وی با اشارخ به رشد 50 درصدی ارزش مالی و 26 درصدی وزن این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیان داشت: از طریق این گمرک 972 هزار و 480 تن میعانات گازی به ارزش 852 میلیون و 24 هزار و 450 دلار صادر شده است.

افزایش 23 درصدی وزن صادرات میعانات گازی

مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به افزایش 23 درصدی وزن و 22 درصدی ارزش صادرات میعانات گازی خاطرنشان ساخت: بیش از یک میلیون و 538 هزار و 211 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 382 میلیون و 46 هزار و 971 دلار در مجموع از این گمرک صادر شده است.

وی افزود: این کالاها شامل پروپان، میعانات گازی، پارازایلین، سیمان ، متانول، هوی‌اند، پلی‌اتیلن سبک و سنگین، دی‌اتیلن گلایکول، مونو و تری‌اتیلن گلایکول، کود اوره و بوتان هستند.

رحیمی با اشاره به اینکه این کالاها از نظر وزن 24 درصد و از نظر ارزش 31 درصد افزایش داشته است، بیان داشت: کشورهای سوریه، ترکمنستان، تاجیکستان، اکراین، قطر، تانزانیا، فیلیپین، غنا، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند و ترکیه از جمله کشورهایی است که این کالاها صادر شده است.

وی گفت: همچنین از دیگرکشورهایی که این کالاها به آن کشورها صادر شده است، می‌توان به گرجستان، کره جنوبی، مکزیک، عراق، تایوان، تایلند، مالزی، ویتنام، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، روسیه، موزامبیک، مصر،کنیا و آذربایجان اشاره کرد.

کاهش 69 درصدی واردات در گمرک پارس

مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همچنین از کاهش 48 درصدی وزن و 69درصدی ارزش کالاهای وارداتی به این گمرک خبر داد و بیان داشت: طی بهمن‌ماه امسال 10 هزار و 924 تن کالا به ارزش 132 میلیون و 9 هزار و 865 دلار وارد این گمرک شده است.

وی با اشاره به ورود موقت 26 تن کالا به ارزش 784 هزار و 736 دلار از این گمرک، افزود: همچنین 104 تن کالا به ارزش 553 هزار دلار تحت رویه ترانزیت خارجی و 514 هزار تن کالا به ارزش 464 میلیون دلار تحت رویه کاپوتاژ به داخل کشور حمل شده است.