به گزارش خبرنگار مهر، آبشارهاي قره‌سو کلات در جنوب غربی شهرستان کلات نادری قرار دارد و وجود هشت آبشار و چشمه‌های خنک و نردبان‌های فلزی تعبیه شده برای رفتن به بالای آبشار؛ گردشگران بسیاری را به این منطقه زیبا و خوش آب و هوا می رساند.

براي رسيدن به آبشارهای چشم نوازقره سو باید از تونل ورودي كلات توقف كنيم و حدود يك كيلومتر در جاده درگز برويم تا در سمت چپ جاده، جاده‌اي چهار كيلومتري به سمت قره‌سو نمايان شود و پس از مساحت چهار كيلومتري به روستاي قره‌سو و با حدود ۲۰ دقيقه پياده‌روي در امتداد رودخانه به اول مسير آبشارها مي‌رسيم.

آبشارهای افسانه‌ای قره‌سو جایی برای تنفس مسافران نوروزی

یک کارشناس گردشگری با اشاره به اینکه آبشارهای افسانه‌ای قره‌سو جایی برای تنفس و زندگی مسافران نوروزی است به خبرنگار مهر گفت: آب این آبشارهای هشتگانه به مصرف باغات و آب شرب اهالی در پایین دست می‌رسد.

علی سقایی ادامه داد: این آبشارها را می توانند به عروس آبشارها تعبیر کرد و شاید اگر این منطقه نبود در جغرافیایی خراسان چیزی کم بود البته گردشگران بسیاری نه در ایام نوروز بلکه در تمام ایام سال به ویژه فصل پاییز برای تماشای رقص پاییزی این آبشارها به منطقه قره سو یا همان جنوب غربی کلات نادر سفر می‌کنند.

ارتفاع متوسط قره‌سو از سطح دریا حدود ۱۱۹۰ متر است

وی افزود: ارتفاع متوسط این منطقه از سطح دریا حدود ۱۱۹۰ متر است و به اعتقاد من کسی که این آبشارها را تماشا نکرده قطعه ای از سرزمین بهشت را از دست داده چرا که با سفر به این منطقه و نگریستن به آبشارهای هشتگانه قره سوبیش از همیشه می‌توان قدرت و عظمت خداوند را به نظاره نشست.

این کارشناس گردشگری بیان کرد: آنچه که طی سال‌های اخیر قدری از جذابیت این آبشارها کم کرده مربوط به بحران کمبود آب است زیرا با توجه به خشک سالی های این استان، آبشارها هم از این قاعده مستثنی نبوده و فشار و حجم آب بسیار کاهش یافته است.

آبشاری در لابلای دره های تنگ

یک کارشناس تاریخ نیز با بیان اینکه آبشارهای قره سو، تاریخی و چشم نوازند به مهر گفت: این آبشارها که در جنوب غربی کلات قرار دارد، در لابلای دره های تنگ؛ منظره بدیعی ایجاد کرده و روزگاری دور نادرشاه دستور دارد با لوله کشی ۵کیلومتری، آب آنها را برای مصرف مردم کلات به عمارت خورشیدی برسانند.

صادق کاشف با اشاره به تعریف کلمه قره‌سو، افزود: قره سو واژه ای است ترکی و به معنی "آب سیاه" است و چون بستر و کف رودخانه را سنگ‌های سیاه پوشانده، وقتی آب روی آنها حرکت می‌کند، مسیر رودخانه سیاه دیده می شود.

گردشگرانی که دل به آب می‌زنند

وی تاکید کرد: همواره گردشگران زیادی به دلیل وجود هشت آبشار و چشمه‌های خنک قره سو یکی از مقصدهای گردشگری خود را این منطقه قرار می دهند زیرا این آبشارهای هشتگانه برای گردشگرانی که دوست دارند دل به آب بزنند منطقه ای بکر و چشم نواز است.

وی با اعلام اینکه مناطق و آبشارهای این چنینی باید از سوی متولیان میراث فرهنگی به درستی تعریف و شناسانده شود، بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی استان در زمینه معرفی این مناطق بکر مسئولیت سنگینی بر دوش دارد و باید با چاپ گسترده بروشور و توزیع درست آن در بین مسافران نوروزی ظرفیت ها و مناطق زیبای این استان را به گردشگران نشان دهد.

آبشارهای بلند و دره‌های تنگ

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی در این خصوص گفت: این سازمان اطلاع رسانی‌ها خوبی را در زمینه معرفی آثار تاریخی و مناطق گردشگری انجام داده و از سویی آبشارهای هشتگانه قره سو آنقدر بکر و شناخته شده است که نیازی به معرفی بیشتر ندارد.

رجبعلی لباف خانیکی بیان کرد: طبیعت زیبا و آب و هوای ییلاقی، وجود آبشار های بلند با دره ‌های تنگ ، موقعیت قره سو را برجسته ساخته و وجود هشت آبشار و چشمه‌ های خنک ونمایش رقص زیبای آب یکی از عوامل جذب گردشگر به این نقطه از زمین است.

وی ادامه داد: دره های تنگ و پیچ در پیچ با دیواره هایی 90 درجه که سر به فلک کشیده به زیبایی این آبشارها افزده و این مکان ها را زیباتر کرده است.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی عنوان کرد: قره سو دهی است که تمام "المان های زیبای روستایی" را در خود دارد و حال در جوار این ده زیبا آبشارهای چشم نواز و گوش نواز، می تواند خاطر مسافران نورزی را آسوده و آرامش را به آنان که خسته زندگی شهر نشینی هستند هدیه کند.

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گزارش: مرضیه صاحبی