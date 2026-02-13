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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

۸۸ درصد داوطلبان شوراهای ملارد و صفادشت تایید صلاحیت شدند

۸۸ درصد داوطلبان شوراهای ملارد و صفادشت تایید صلاحیت شدند

ملارد- فرماندار ملارد، از تایید صلاحیت ۲۱۹ نفر از مجموع ۲۴۸ داوطلب هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در ملارد و صفادشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی،بعد از ظهر جمعه، از تایید صلاحیت ۲۱۹ نفر از مجموع ۲۴۸ داوطلب هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در ملارد و صفادشت خبر داد.

وی افزود: در بررسی صلاحیت‌ها، ۶ نفر انصراف دادند، ۱۴ نفر بر اساس استعلام مراجع پنج‌گانه تایید نشدند و ۹ نفر به دلیل نقص مدارک از ادامه فرآیند بازماندند.

فرماندار ملارد تصریح کرد: بیش از ۸۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان موفق به کسب تایید صلاحیت شدند و بررسی نهایی صلاحیت‌ها در هیات نظارت شهرستان ادامه دارد. نتایج پس از تایید نهایی، به فرمانداری و هیات نظارت استان اعلام خواهد شد.

بر اساس اعلام فرمانداری، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 6747971

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