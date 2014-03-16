ایثار و شهادت یک فرهنگ تاثیرگذار در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید الفتی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از ایثارگران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و سازمان های تابعه با اعلام این مطلب افزود: معرفی بیشتر توانمندی ها و ظرفیت های ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهره برداری از این ظرفیت ها در جهت ترویج، نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت از جمله برنامه های دفتر امور ایثارگران وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برقراری ارتباط مستمر با ایثارگران، برقراری ارتباط مستمر با سازمان های تابعه وزارت، شناخت نیازها ورفع مشکلات ایثارگران و سایر امور محوله در حوزه ایثار را محورهای اصلی برنامه ایثارگران در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های تابعه عنوان کرد.

مشاور وزیر در امور ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: امیدواری با ایجاد بستر مناسب از توانمندی های وزارتخانه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و توسعه ارزش های اسلامی خدماتی را به سایر دستگاه های اجرایی ارائه دهیم.

الفتی گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نیاز به بستر سازی و آشنا ساختن نسل جوان با این فرهنگ دارد.

وی ادامه داد: آنچه امروزه به عنوان فرهنگ ایثار از آن یاد می شود دفاع از مجموعه باورها، آگاهی ها، اعتقادات و اعمالی است.

مشاور وزیر در امور ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه سه هزار ایثارگر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند اظهار داشت: وظیفه ما در وزارت ارشاد ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این آئین با اشاره به ضرورت ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت خاطرنشان كرد: بايد با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي موجود در راستاي ترويج و تقويت فرهنگ و شهادت بكوشيم.

محمد رضا سوقندی با اشاره به اینکه بايد از ابزارهاي فرهنگي و هنري در جهت توسعه فرهنگ ايثار و شهادت استفاده كنيم تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت باید در متن زندگی بشری جاری شود.

وی، از روحیه ایثار و ارزش های دفاع مقدس بعنوان یک الگوی عینی برای مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان یاد کرد و افزود: این الگوی عینی باید به عنوان یک اصل مهم مدنظر مسئولان، هنرمندان و فرهیختگان فرهنگی قرار گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از ضروریات جامعه امروز است، تصریح کرد: یکی از رسالت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان بوده است.

سوقندی، یادآور شد: هنرمندان و فرهنگ دوستان تاثیر به سزایی در ترویج این فرهنگ در جامعه دارند و می توانند با زبان و ابزار هنری در راستای ترویج این فرهنگ تلاش و در قالب برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در این عرصه فعالیت کنند

مشاور استاندار سمنان در امور ایثارگران نیز در این مراسم اظهار داشت: دوران دفاع مقدس از اهمیت خاصی در تاریخ برخوردار است، چرا که در طول 200 سال گذشته بیش از یک میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران از دست رفته است اما در طول دفاع مقدس علی رغم توطئه های غرب نه تنها یک وجب از خاک پاک این کشور از دست ما خارج نشد بلکه با رشادت جوانان و شجاعت ملت غیور ایران توانستیم براین جنگ غالب شده و پیروز شویم.

محمد هادی مظاهری عنوان کرد: همگی ما مرهون فداکاری و ایثار جانبازان هستیم و وظیفه داریم از ایثارگری آنها قدردانی کنیم.

وی گفت: تنها جانبازان هستند که می توانند شجاعت و ایثارگری رزمندگان دفاع مقدس را به نسل های دیگر منتقل کنند و یاد و خاطرات آنان زنده نگه دارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به حضور خانواده هفت هزار ایثارگر و سه هزار شهید در این استان، اظهار داشت: با احتساب مرحوم شدن تعدادی از والدین شهدا، کمتر از 10 هزار خانواده شهید و ایثارگر در استان وجود دارد.

مظاهری افزود: استان سمنان از لحاظ تعداد رزمنده و ميزان حضور در جبهه‌هاي جنگ رتبه نخست، از لحاظ تعداد جانبازان رتبه دوم و از لحاظ تعداد شهداي جنگ تحميلي پس از استان‌هاي اصفهان و قم رتبه سوم را داراست.

در این مراسم از50 نفر ایثاگران فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و سازمان‌های تابعه آن با حضور جمعی از روسای سازمان‌ها، معاونین، مدیران و ایثارگران در فرهنگسرای کومش سمنان تجلیل شد.