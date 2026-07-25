«اخلاص» رمز ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت است؛ مسئولان پیشگام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه شنبه در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان سمنان با موضوع پنجم مرداد، سالروز عملیات مرصاد، در استانداری سمنان، اظهار کرد: برگزاری نشست‌های فرهنگی، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و تجلیل از ایثارگران اقدامی ارزشمند است، اما گسترش واقعی فرهنگ ایثار و شهادت زمانی محقق می‌شود که این روحیه در متن زندگی مردم و رفتارهای روزمره آنان نهادینه شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار تنها به میدان‌های نبرد محدود نیست، افزود: این روحیه باید در خانواده، محیط کار، عرصه خدمت‌رسانی و مدیریت جامعه نمود عملی داشته باشد و مسئولان نیز پیش از دیگران باید در عمل به آن پایبند باشند.

امام جمعه سمنان با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه و هنر برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: هرچند تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای ضروری است، اما تأثیرگذاری واقعی زمانی رخ می دهد که مسئولیت‌پذیری، فداکاری و ایثار به رفتار عملی مردم و مدیران تبدیل شود.

مطیعی با تأکید بر اینکه ارزش حقیقی ایثار و شهادت در اخلاص و نیت الهی نهفته است، ادامه داد: از آغاز خلقت تاکنون نبرد حق و باطل ادامه داشته و آنچه به ایثار و شهادت ارزش ماندگار می‌دهد، انجام آن برای رضای خداوند است.

وی با استناد به آیات سوره «انسان»، ایثار اهل‌بیت(ع) در اطعام مسکین، یتیم و اسیر و همچنین فداکاری امیرالمؤمنین علی(ع) در «لیلةالمبیت» را نمونه‌هایی ماندگار از ایثار الهی دانست و توضیح داد: اگر جنبه توحیدی این فرهنگ در برنامه‌های فرهنگی تقویت شود، روحیه شجاعت، مسئولیت‌پذیری و فداکاری نیز در جامعه افزایش خواهد یافت.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان همچنین معرفی الگوهای ایثار و شهادت را از مهم‌ترین راهکارهای ترویج این فرهنگ برشمرد و با اشاره به تأکید مرحوم آیت‌الله‌العظمی بهجت(ره) بر شخصیت «عابس بن ابی‌شبیب شاکری»، اظهار کرد: معرفی این الگوها می‌تواند روحیه ایثار و فداکاری را در نسل جوان تقویت کند.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود با نقل خاطره‌ای از شهید محمود اخلاقی، یادآور شد : عشق و دلدادگی رزمندگان به امام خمینی(ره) و آرمان‌های انقلاب اسلامی را نمونه‌ای از اخلاص در مسیر ایثار و شهادت دانست.

وی بر ضرورت معرفی سیره و سبک زندگی شهدای استان، به‌ویژه در محله‌های محل تولد و زندگی آنان، تأکید کرد و افزود: تبیین زندگی و منش شهدا می‌تواند نقش مهمی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایفا کند.