انتشارات نوید در نمایشگاه کتاب تهران روزانه 3 تا 4 عنوان تازه معرفی می کند

داریوش نویدگویی در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: برای نخستین بار از سوی این انتشارات که چند دوره است ناشر برتر استانی است، خبرنامه اطلاع رسانی با رویکرد معرفی فارس در نمایشگاه کتاب تهران منتشر می شود.

این ناشر اعلام کرد: خبرنامه یادشده که به صورت جامع به معرفی ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سایر موارد می پردازد افرون بر اطلاع رسانی جنبه های هنری فارس دست کم در 5 شماره به چاپ خواهد رسید.

پرتوان در نمایشگاه حضور می یابیم

وی با اشاره به اینکه این نشر برنامه های مفصلی برای حضور در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دارد، افزود: افزون بر اینکه با کتاب های تازه در این دوره از نمایشگاه حضور داریم، غرفه هایی نیز برای ارائه کتاب کودک، کتاب های دانشگاهی و یک غرفه نیز برای معرفی نویسندگان، ادبا و شاعران فارس از سوی این نشر اختصاص می یابد که با استفاده از تصاویر این افراد به معرفی مفاخر فارس می پردازد.

نویدگویی از حضور انتشارات نوید در بخش ویژه ناشران برتر کشور خبر داد و گفت: برای حضور پرتوان در نمایشگاه کتاب تهران با 115 عنوان کتاب منتشره در سال 1392 پای به این رویداد بزرگ خواهیم گذاشت و در طول برپایی این نمایشگاه روزانه 3 تا 4 عنوان تازه منتشر و عرضه خواهیم کرد.

چشم انداز کتاب در سال جدید مسئولیت دولت را سنگین می سازد

وی به چشم انداز کتاب و نشر در سال 1393 هم اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع بستگی مستقیم به سیاست های دولت در بخش فرهنگ دارد و با توجه به شعار امسال که اقتصاد و فرهنگ است مسئولیت بزرگی بر دوش دولت یازدهم قرار گرفته تا در این راه گام های موثری بردارد.

مدیر انتشارات نوید شیراز پیوند اقتصاد و فرهنگ را موجب سنگینی بار مسئولیتی کارگزاران فرهنگی و اقتصادی در سال جدید عنوان کرد و گفت: امیدواریم همگی با این پیام همراه شده و با پشتیبانی یکدیگر فضای رشد اقتصادی و فرهنگی جامعه فراهم شود.

وی درباره وضعیت کتابفروشی درنا که وابسته به انتشارات نوید شیراز است، خاطرنشان کرد: رکود بازار نشر باعث کمرنگ شدن فعالیت این کتابفروشی شده به طوری که ممکن است به زودی این کتابفروشی تعطیل شود.

این ناشر استان فارسی افزود: پیشینه کتابفروشی درنا به دوبخش تقسیم می شود که در دوره نخست فعالیت آن در خیابان زند قرار داشت و ظرف سه سال گذشته با تغییر مکان فعالیت آن پیگیری شد.