مقدمات راه اندازی بیمارستان عسلویه فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی احمدی روز چهارشنبه در نشست با مسئولان عسلویه اظهار داشت: در نشستی که با مسئولین و مدیران کشوری برگزار شد مقرر شد گزینش شرکتکنندگان در آزمون استخدامی بیمارستان عسلویه شتاب بیشتری بگیرد.
وی با اشاره به اینکه تجهیزات بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه به زودی نصب و استقرار خواهد شد افزود: در نشستی که این هفته با حضور معاون درمان وزیر بهداشت و مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی برگزار خواهد شد و در خصوص بهکارگیری و حضور پزشکان متخصص در بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه تبادل نظر خواهد شد.
وی با بیان اینکه عسلویه با وجود پیشرفتهایی که داشته از نظر مراکز درمانی و بیمارستانی وضعیت مطلوبی ندارد از بهکارگیری پزشکان متخصص و فوقتخصص برای بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه خبر داد .
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