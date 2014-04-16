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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۷:۲۱

حجت الاسلام احمدی خبر داد:

مقدمات راه اندازی بیمارستان عسلویه فراهم شد

مقدمات راه اندازی بیمارستان عسلویه فراهم شد

بوشهر-خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی از فراهم شدن مقدمات راه اندازی بیمارستان عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی روز چهارشنبه در نشست با مسئولان عسلویه اظهار داشت: در نشستی که با مسئولین و مدیران کشوری برگزار شد مقرر شد گزینش شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی بیمارستان عسلویه شتاب بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به اینکه  تجهیزات بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه به زودی نصب و استقرار خواهد شد افزود: در نشستی که  این هفته با حضور معاون درمان وزیر بهداشت و مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی برگزار خواهد شد و در خصوص به‌کارگیری و حضور پزشکان متخصص در بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه تبادل نظر خواهد شد.

وی با بیان اینکه  عسلویه با وجود پیشرفت‌هایی که داشته از نظر مراکز درمانی و بیمارستانی وضعیت مطلوبی ندارد از به‌کارگیری پزشکان متخصص و فوق‌تخصص برای بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه خبر داد .

 

کد مطلب 2272354

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