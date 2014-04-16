صنعتگران به فكر رشد صنعت استان مركزي باشند/ شهرك 531 هكتاری ایبک آباد نيازمند رسيدگي

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن مقیمی ظهر چهارشنبه در جلسه ي بررسي مشكلات شهرك هاي صنعتي ايبك آباد اراك و شهرك صنعتي دليجان بر روي گسترش روابط صنعتي و رقابت پذيري صاحبان صنايع تاكيد كرد و افزود: بايد نكات مثبت شهرستان هاي استان مركزي و شهر اراك براي جذب سرمايه گذار به اطلاع سرمايه گذاران برسد.

مقیمی توجه به توسعه صنعت و مشارکت هر چه بیشتر صنعتگران را یکی از بسترهای مهم شاخص های رشد اقتصادی در جامعه دانست و افزود: دولت با شناسایی مشکلات و برخی نابسامانی های بخش صنعت سعی دارد تا این موتور محرک را فعال تر کند.

در ادامه عضو هيات امناي شهرك صنعتي ايبك آباد اراك با اشاره به مشكلات اين شهرك ابراز كرد: شهرك صنعتي ايبك آباد با مشكلات عمده اي همچون كمبود آب، جاده،آتش نشاني و خدمات رفاهي مواجه است.

شهرك 531 هكتاری ایبک آباد نيازمند رسيدگي

بهزاد توجه با تاکید بر اینکه شهرک صنعتی ایبک آبا نیازمند توجه است افزود: در حال حاضر در این شهرک شهرك 185 واحد صنعتي مستقراست كه هم اكنون 106 واحد آن به بهره برداري رسيده است و اين شهرك 531 هكتاری نيازمند رسيدگي جدي مسئولان ذيربط مي باشد.

در ادامه عضو هيات مديره شركت صدف عمران دليجان گفت: شهرك صنعتي دليجان با مساحت 2000هكتارو استقرار 244 واحد صنعتي با مشكلات متعددي مواجه است.

حميدرضا نجفي خواستار رفع مشكل كمبود آب و ماشين هاي آتش نشاني در اين شهرك شد و افزود: در حال حاضر در شهرك صنعتي دليجان 183واحد به بهره برداري رسيده است.

بررسي مشكلات شهرك هاي صنعتي در ايبك آباد و دليجان

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي هم در حاشيه اين جلسه به خبرنگار مهر گفت: اين جلسه با هدف بررسي مشكلات شهرك هاي صنعتي در ايبك آباد و دليجان برگزار شده است.

حامد يحيي افزود: در اين جلسه مقرر شد از محل پساب تصفيه خانه ها آب مورد نياز اين شهرك ها تامين شود.

وي ابراز كرد: همچنين مصوب شد 25 ليتر آب مورد نياز شهرك صنعتي دليجان از محل آب و فاضلاب اين شهر تامين و ماشين هاي آتش نشاني مورد نياز اين شهرك ها نيز تهيه شود.

دراین نشست که جمعی از صنعتگران و مدیران واحدهای صنعتی و خدماتی استان حضور داشتند مقرر شد از محل پساب تصفیه خانه های فاضلاب و با تعویض و اصلاح خطوط انتقال ، آب مورد نیاز این شهرک ها تامین شود تامین ماشین و امکانات آتش نشانی و ایجاد شعبات بانکی تامین امنیت فیزیکی و ترمیم تاسیسات شبکه های آب و فاضلاب دیگر موضوعاتی بود که در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

در این نشست صنعتگران استان دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص برخی مشکلات و چالش های این حوزه پرداختند و خواستار توجه جدی مسئولان به این بخش شدند.

کمبود آب شرب، نبود امکانات رفاهی مناسب، نبود فضای سبز، مبلمان شهری مناسب از جمله مشکلاتی بود که در این جلسه مطرح شد.