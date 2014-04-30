به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استان مرکزی شامگاه روز سه شنبه فرصتی بود تا دوباره مسئولان استان تاکیدی داشته باشند بر تقویت و هماهنگی این دوبال پرواز استان مرکزی.

محمدحسین مقیمی ایجاد مراکز رشد جوار دانشگاهی در استان مرکزی را راهکاری برای توسعه دانشگاه و صنعت استان می داند و می گوید: استان مرکزی استانی توانمند در حوزه علمی و دانشگاهی است و وجود تعداد قابل توجهی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این استان بیانگر این مهم است.

وی ادامه داد: باید با ایجاد مراکز رشد جوار دانشگاهی در استان مرکزی از پتانسیل خوب علمی موجود در استان در راستای توسعه حوزه پژوهش در استان نهایت بهره را برد.

استاندار استان مرکزی با تاکیدبر ضرورت تشویق واحدهای صنعتی به ایجاد واحدهای R&D در آنها بیان داشت: بخش صنعت استان نیازمند است با تجهیز به دانش و فناوری روز دنیا در راستای افزایش تولیدات خود حرکت کنند.

مقمیی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از صنایع فعال در استان مرکزی صنایع بزرگ و قدیمی هستند که از فناوری روز دنیا محرومند گفت: اگر صنایع همتی در راستای به روز کردن دانش صنعتی خود نکنند مطمئنا در بازار رقابت جهانی حرفی برای گفتن ندارند.

بی توجهی صنایع به ایجاد واحد R&D

وی ادامه داد: بی توجهی صنایع به ایجاد واحد R&D و توسعه بخش علمی خود آینده ای جز خاموشی مشعل فعالیت آنها در پی ندارد.

استاندار مرکزی در ادامه با تاکیدبر ضرورت جذب اعتبارات ملی حوزه پژوهش در استان مرکزی تاکید کرد و گفت: بایدبا بهره گیری از پتانسیل خوبی که در استان موجود است از امروز برای شروع طرح های پژوهشی و جذب اعتبارات 50 میلیارد تومانی در این زمینه اقدام کرده و همه کارها را به روزهای پایانی سال موکول نکنیم.

مقیمی افزود: امسال بودجه و آیین نامه ها به موقع ابلاغ شده و دلیلی نیست مدیری در این راستا با تاخیر کار کند.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه ستگاههای اجرایی استان مکلفند قبل از اجرای هر یک از طرحهای مطالعاتی، پژوهشی و عناوین مشابه، ابتدا نسبت به اخذ مصوبه از کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری اقدام نمایند تصریح کرد: اجرای این مصوبه در راستای سیاستگذاری و پیشبرد هر چه مطلوبتر امور در حوزه پژوهش است که نیازمند پرهیز از پرداختن به کارهای موازی و تکراری، استفاده بهینه و مطلوب از منابع موجود در جهت فراهم ساختن کاربست نتایج تحقیقات، توأم با مدیریت بهینه هزینه ها می باشد. مقیمی افزود: دستگاههای اجرایی بعد از اجرای طرحهای مطالعاتی یا پژوهشی باید مصوبه کارگروه مذکور را به ضمیمه اسناد هزینه مربوطه به ذیحسابی دستگاه ذیربط ارائه نمایند و عدول از این امر در حکم نقض ضوابط و مقررات بوده و مسئولیت آن بر عهده دستگاههای اجرایی است. مقیمی افزود: دستگاههای اجرایی بعد از اجرای طرحهای مطالعاتی یا پژوهشی باید مصوبه کارگروه مذکور را به ضمیمه اسناد هزینه مربوطه به ذیحسابی دستگاه ذیربط ارائه نمایند و عدول از این امر در حکم نقض ضوابط و مقررات بوده و مسئولیت آن بر عهده دستگاههای اجرایی است.

وی تصریح کرد: کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان در اجرای شرح وظایف مربوطه با برنامه ریزی های انجام شده در صدد است تا ضمن انجام هماهنگی های لازم و تعامل مثبت و سازنده با دستگاهها و همچنین ایجاد و تقویت سازوکارهای اجرایی مناسب در جهت تحقق اهداف شورای برنامه ریزی و توسعه استان در حوزه پژوهش اقدامات لازم را بعمل آورد.

پارک علم و فناوری استان مرکزی جزو 7 پارک برتر کشور است

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی نیز در این جلسه از فعالیت 150 مرکز رشد در استان مرکزی خبر داد و گفت: پارک علم و فناوری استان مرکزی جزو 7 پارک برتر کشور است.

سعید سنگی افزود: پارک علم و فناوری استان مرکزی هم اکنون با حمایت از 110 شرکت علمی زمینه فعالیت علمی متخصصان جوان رادر استان مرکزی فراهم کرده است.

عدم علاقمندی واحدهای صنعتی استان مرکزی به ایجاد واحدهایR&D

وی با انتقاد از عدم علاقمندی واحدهای صنعتی استان مرکزی به ایجاد واحدهایR&D گفت: علیرغم آنکه تحصیلات تکمیلی در حوزه فنی و مهندسی در استان خوب است متاسفانه این فعالیتها در مقابل حجم گسترده صنایع فعال در استان ناچیز است.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی تاکید کرد: لازم است در استان مرکی با افزایش ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رشته های فنی و مهندسی زمینه توسعه علمی فعالیت هارا فراهم کرد.

دکتر سنگی همچنین در این جلسه بر ضرورت بازنگری در شیوه اعتبار دهی به اساتیدتاکید کرد وگفت: باید با توجه به پروژه های کاربردی به تقویت حوزه پژوهشی بپردازیم.

توسعه شرکت های دانش بنیان در دستور کار استان مرکزی قرار گرفت

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی در پایان این جلسه از تصویب توسعه شرکت های دانش بنیان در استان مرکزی به عنوان یکی از مصوبات این جلسه یاد کرد و گفت: این مصوبه با توجه به مفاد قانون بودجه سال 93 دردستور کار استان مرکزی قرار گرفته است.

صفری افزود: در این راستا پارک علم و فناوری در کنار سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان این رسالت را عهده دار شده اند.

وی یادآور شد: ساماندهی اعتبارات پژوهشی سال 93 در قانون بودجه امسال و زمینه سازی لازم برای بهره مندی دستگاه های اجرایی از دیگر مصوبات این جلسه بود.