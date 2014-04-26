به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه کعبی‌زاده در مراسم افتتاحیه دوره جامع دانش‌افزایی مربیان والیبال استان اصفهان اظهار داشت: یکی از استراتژی‌های فدراسیون آموزش اثر بخش است و فدراسیون از برگزاری چنین طرح‌ها و برنامه‌های آموزش محور بوده زیرا فعالیت‌های آموزشی همیشه مغفول مانده و فدراسیون والیبال اعتقاد دارد آموزش هزینه‌بر نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است.

وی افزود: از زمانی که تیمور باجول به عنوان رئیس هیات والیبال استان اصفهان انتخاب شده، آنچه که فدراسیون از بیرون شاهده بوده این است که آرامش خاصی در والیبال اصفهان برقرار شده است.

نائب رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: هیئت والیبال استان اصفهان نخستین هیئت در کشور بوده که دوره جامع دانش‌افزایی مربیان والیبال را برگزار می‌کند و بدون شک تلاش می‌کنم تا به عنوان نایب رئیس فدراسیون والیبال کشور آنچه در این دوره‌ها ارائه می‌شود را به کمیته آموزش فدراسیون انتقال دهم تا به صورت سرفصل به تمام هیات های کشور ابلاغ شود.

وی بیان داشت: آموزش اثربخش می تواند تبدیل به یادگیری شود و قطعا زیربنای پرورش بازیکنان والیبال را در تمام رده‌های سنی فراهم می‌سازد زیرا وقتی مربیان خوب آموزش ببینند، افراد بیشتری را آموزش می‌دهند.

کعبی‌زاده ادامه داد: اصفهان در بخش آموزش ورود خوبی داشته و در تربیت مربی‌های متخصص به ویژه در بخش بانوان نسبت به سایر استان‌ها پیشتاز بوده و ظرفیت در استان اصفهان زیاد داریم و ظرفیت علمی این استان بالا است.

وی با بیان اینکه اصفهان در بخش بانوان یکی از ظرفیت‌ها و قطب‌های کشور بوده، گفت: بانوان والیبالیست اصفهانی در 3 رده تیم ملی مارا تغذیه می‌کنند و چندی پیش مهشید صادقی نایب رئیس هیات والیبال استان اصفهان و از مربیان برجسته والیبال کشور نیز به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان دختر انتخاب شدند.

نائب رئیس فدراسیون والیبال اظهار داشت: سیاست فدراسیون والیبال این است که اصفهان را به عنوان پایگاه اردوهای تیم ملی نوجوانان دختر برگزیند و باشگاه ذوب‌آهن همکاری خوبی با فدراسیون داشته‌اند.

وی به مناسب نبودن جایگاه اصفهان در والیبال کشور اشاره کرد و گفت: والیبال اصفهان در بخش مردان یک پیشینه خوب دارد که باید به آن دوران بازگردد و بدون شک شرایط کنونی ایده‌آل والیبال اصفهان نیست و باید والیبال اصفهان مثل گذشته در اوج قرار گیرد.