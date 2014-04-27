فرهاد فریدزاده، شاعر و نویسنده، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نخستین مجموعه شعر خود،«بودن سخت است» گفت: اشعار این کتاب، بر اساس زمان سرایش، چیده نشده‌اند بلکه بنا به موضوعیت، ژانر و سلیقه شاعر در کنار هم قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: این مجموعه شامل چند اثر فرم محور و چند اثر مزمون محور است و از روندی مشخص در خدمت قالب حرکت و یا جریان ادبی خاصی تبعیت نمی کند و تجربه‌ شاعر در حوزه‌های مختلف غزل در روزگار پرتلاطم شعر را شامل می‌شود.

فریدزاده تاکیدکرد: تنها نکته‌‍ای که من به عنوان شاعر این مجموعه می‌توانم بگویم این است که این مجموعه تنها یک کتاب کتاب فرهاد فریدزاده نیست بلکه همانطور که از نام آن مشخص است خود فرهاد فریدزاده است در سال‌های پیش و شاید سالهای پس!!! بنابراین این کتاب من نیست؛ این دفتر شعر، زیست من است.

«بودن سخت است» شامل 41 غزل در 90 صفحه را دربرمی‌گیرد که در 1200 نسخه منتشر شده و نخستین مجموعه شعر فرهاد فرید زاده است.

بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در روزهای 10 تا 20 اردیبهشت 1393 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.