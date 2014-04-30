زهرا ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آنکه از مدت زمان حضورم در استانداری مدت زیادی نمی گذرد، باید بگویم تاکنون بیکاری زنان بیسرپرست و بدسرپرست و اشتغال زنان از مهمترین مشکلات بانوان استان شناسایی شده که در حال بررسی این موضوعات هستیم.
وی با اشاره به جلسه اش با کارشناسان اجتماعی و فرهنگی، گفت: همچنین کم کردن ساعت کاری و ایجاد مهدکودک در محل کار بانوان و حل مشکلات اداری از دیگر خواسته های زنان بوده است که تاکنون به ما مراجعه کرده اند.
مدیرکل امور بانوان استانداری تهران درباره همکاری استان با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان توضیح داد: قرار است طی هفته های آینده با مشاور امور زنان وزارت کشور و معاون زنان ریاست جمهوری خواهیم داشت تا هماهنگی های لازم برای اجرای طرحها و توسعه همکاریها انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین ادامه برگزاری شورای مشورتی و راهبردی بانوان استانداری از مهمترین برنامههای پیش روی این دفتر است.
