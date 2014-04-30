زهرا ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آنکه از مدت زمان حضورم در استانداری مدت زیادی نمی گذرد، باید بگویم تاکنون بیکاری زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست و اشتغال زنان از مهمترین مشکلات بانوان استان شناسایی شده که در حال بررسی این موضوعات هستیم.

وی با اشاره به جلسه اش با کارشناسان اجتماعی و فرهنگی، گفت: همچنین کم کردن ساعت کاری و ایجاد مهدکودک در محل کار بانوان و حل مشکلات اداری از دیگر خواسته های زنان بوده است که تاکنون به ما مراجعه کرده اند.

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران درباره همکاری استان با معاونت ریاست جمهوری در امور زنان توضیح داد: قرار است طی هفته های آینده با مشاور امور زنان وزارت کشور و معاون زنان ریاست جمهوری خواهیم داشت تا هماهنگی های لازم برای اجرای طرحها و توسعه همکاریها انجام شود.

وی ادامه داد: ما آمادگی کامل برای همکاری با دفتر امور بانوان وزارت کشور و معاونت زنان ریاست جمهوری داریم تا از موازی کاری و اجرای طرحهای مشابه جلوگیری شود.

مدیر کل امور بانوان استانداری تهران درباره تسهیلات ویژه برای بانوان شاغل استان گفت: در امور بانوان و خانواده به برنامه‌هایی چون احقاق حقوق قانونی کارکنان و بهره مندی از ساعات و امکانات ورزشی، تعدیل ساعت کاری بانوان، برگزاری نشست های فصلی و بررسی مشکلات کارکنان زن، ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع و تعدیل مشکلات از طریق تعامل و مشورت و همچنین طرح و پیگیری مشکلات مربوط به ارتقاء پستی و شغلی بانوان و ارتقاء کیفیت کاری در دستور کار است.

وی ادامه داد: همچنین ادامه برگزاری شورای مشورتی و راهبردی بانوان استانداری از مهمترین برنامه‌های پیش روی این دفتر است.