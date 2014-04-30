انفجار در ایستگاه قطار در سین کیانگ چین شماری زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ساعاتی بعد از دیدار رئیس جمهور چین از منطقه سین کیانگ و وعده وی درباره مبارزه با تروریسم انفجاری در ایستگاه قطار موجب زخمی شدن شماری شد.

این انفجار در ایستگاه راه آهن جنوب شهر ارومچی رخ داد و در پی آن زخمی ها به بیمارستان منتقل شدند.



تاکنون مورد علل وقوع این حادثه هیچ گزارش منتشر نشده است و مقامات چین هم از اظهار نظر در این باره خوداری کرده اند.



اگرچه تاکنون تصاویری از مجروحان این حادثه در دست نیست اما تصاویر دیگر نشان می دهد که این انفجار در نزدیکی یک پاسگاه پلیس اتفاق افتاده است.