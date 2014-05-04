فرهاد فراهی در گفتگو با مهر بیان داشت: متاسفاته به‌رغم تاکیدات و هشدارهای فراوان اما به دلیل استفاده بی‌رویه از گاز پیک‌نیک در پخت و پز و همچنین شارژ غیر اصولی این کپسول‌ها بیش از 4 منزل دیگر در هفته گذشته و در شهر زاهدان طعمه حریق شد.

فراهی بیان داشت: درطی هفته گذشته تعداد 33 عملیات امداد و نجات توسط پرسنل سازمان آتش‌نشانی در این شهرستان انجام شد که از این تعداد عملیات 16 ماموریت در راستای اطفای حریق بوده است.

وی ادامه داد: حوادث هفته گذشته همچنین منجر به مصدومیت 5 نفر شد که سقوط دو تن از شهروندان در چاه فاضلاب در حسینیه سیستانی ها و همچنین مصدومیت سه نفر به دلیل حمله سگ در بلوار رسالت زاهدان از جمله این حوادث است.

وی به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری و شارژ غیر اصولی گاز های پیک نیک به جد خودداری کرده و از گازهای پیک نیک برای طبخ غذا به ویژه در دسترس کودکان خودداری کنند.

فراهی ابراز داشت: در برخی منازل به دلیل طبخ غذا روی گاز پیک نیک و به دلیل بزرگ بودن ظرف و ناکافی بودن هوای رسیده به شعله، آتش برگشت کرده و با سوزاندن واشر پیک نیک انفجار رخ می دهد.