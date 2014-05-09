فعالیت 124 باب کتابخانه عمومی در کرمان/ چهار میلیون و 400 هزار نفر به کتابخانه های کرمان مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجوادحسین زاده پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طرح عضویت سراسری در 26 باب از کتابخانه های عمومی استان کرمان اجرا می شود.

وی ادامه داد: با اجراي طرح عضويت سراسري ،اعضا می توانند با عضويت در يك كتابخانه از كليه كتابخانه هاي سراسر استان كه به سامانه سامان متصل هستند خدمات دريافت كنند.

این مسئول ادامه داد: طرح عضویت سراسری با هدف ارائه خدمات مناسب به اعضای کتابخانه‌ها برای استفاده از خدمات کتابخانه‌های عمومی اجرا شده است.

حسین زاده افزود: متقاضیان با مراجعه به كتابخانه و درخواست عضويت و يا تغيير عضويت كتابخانه اي به عضويت سراسري مي توانند از خدمات تمام كتابخانه های عضو سامانه استفاده کنند.

وی اظهار کرد: درآینده ای نزدیک با اتصال تمامی کتابخانه های استان به سامانه "سامان"، طرح عضویت سراسری به طور کامل عملی می شود.

جسین زاده با اشاره به راه اندازی نرم افزار سامان در کرمان خبر داد و افزود: هم اینک سامانه مدیریت كتابخانه های عمومی كشور در 26 کتابخانه کرمان فعال شده است و به مرور زمان در سایر کتابخانه های استان کرمان نیز فعال خواهد شد.

دو میلیون و 670 هزار جلد کتاب از کتابخانه های کرمان به امانت گرفته شد

مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی استان کرمان یکی از اهداف راه اندازی این سامانه را امكان دسترسي جامع مردم به اطلاعات منابع كتابخانه اي عنوان کرد و گفت: امکان امانت، عضویت، جستجو در کلیه کتابخانه های موجود در شبکه، گزارش گیری از عملکرد کتابخانه های عمومی و امکان امانت بین کتابخانه ای در کلیه کتابخانه های عمومی از مزایای این نرم افزار به شمار می رود.

وی توجه به جامعه هدف، تنوع در خدمات، نوع ارتباط کتابداران و مراجعان، کیفیت خدمات و انواع منابع اطلاعاتی را از راهکارهای موثر در بهبود بهره بری کتابخانه عمومی دانست و افزود: راه اندازی سامانه مدیریت كتابخانه های عمومی كشور می تواند در این راستا بسیار مثمر ثمر باشد.

وی همچنین به مراجعه چهار میلیون و 400 هزار نفر به کتابخانه های عمومی استان کرمان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: یک میلیون و 316 هزار نسخه کتاب در کتابخانه های استان کرمان وجود دارد که دو میلیون و 670 هزار جلد کتاب طی سال 92 امانت گرفته شده است.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر 124 باب کتابخانه عمومی و 65 هزار متر مربع زیر بنا در استان کرمان وجود دارد.