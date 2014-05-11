به گزارش خبرنگار مهر، همایش دانش افزایی مربیان لیگ برتری در حالی از ساعت 8:30 صبح امروز یکشنبه در هتل المپیک برگزار شد که همه مربیان لیگ برتری در آن حضور داشتند. این مراسم حواشی خاص خودش را داشت که در زیر می آید:

* علی دایی آخرین سرمربی لیگ برتری بود که ساعت 9 صبح به این نشست آمد. همچنین یحیی گل‌محمدی و مجید جلالی هم با کمی تاخیر به این مراسم رسیدند.

* محمد احسانی رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در ابتدای مراسم دلیل غیبت مدرسان خارجی در این همایش را تشریح کرد و گفت: جان اووه به خاطر سکته کردن موفق نشد به ایران بیاید!

* غلامحسین، افشین و امیرحسین پیروانی در این مراسم کنار هم نشسته بودند. همچنین حمید استیلی در کنار پایان رافت و محمد پنجعلی نشسته بود.

* در حاشیه این مراسم اکثر حاضران از همدیگر درباره احتمال سفر به برزیل و تماشای مسابقات جام جهانی از نزدیک صحبت می کردند.

* علی دایی بعد از حضور در مراسم در ردیف آخر صندلی ها نشست و با برادران پیروانی به خوش و بش مشغول شد.

* هنگامی که محمد پنجعلی سرپرست پرسپولیس قصد داشت در میانه مراسم داخل چشم خود قطره بریزد با شوخی و کنایه های افشین پیروانی و علی دایی مواجه شد.

* در بخش ابتدایی مراسم، دایی سه ردیف عقب تر از حمید استیلی نشسته بود. دایی تلاش کرد تا در این بخش با حمید استیلی روبرو نشود و به همین دلیل بعد از اعلام استراحت به سرعت از سالن خارج شد.

* آرش افشین مهاجم تیم فولاد خوزستان در هتل المپیک حضور داشت و علی دایی با او خوش و بش گرمی انجام داد. افشین به دلیل مصدومیت نازک نی پای راست خود به تهران آمده و برای درمان به فیزیوتراپی می رود.

* هنگامی که امیر قلعه نویی با خبرنگاران مصاحبه می کرد وقتی با گزارشگر برنامه 20:30 مواجه شد با طعنه به وی گفت: شما همان خبرنگار 20:30 هستید که سر رختکن استقلال آمد؟ پیش از این گزارشی از رختکن استقلال در 20:30 پخش شده بود که عصبانیت و انتقادات قلعه نویی را در پی داشت.

* تجدید دیدار بسیاری از مربیان فوتبالی با همدیگر از نکات جالب توجه بود. به عنوان مثال مجید بصیرت مربی پیشین سپاهان گفت که قلعه نویی را بعد از چهار سال می بیند.

* محمد مایلی کهن هم یکی از سوژه های نشست امروز بود. وی به سئوالات خبرنگاران به شکل عجیبی پاسخ داد و به انتقاد از تیم ملی و کارلوس کی روش پرداخت.

* در بخش دوم برنامه که به مباحث دوپینگ اختصاص داشت علی دایی باز هم در ردیف آخرین صندلی ها نشست ولی با درخواست افشین پیروانی یک ردیف جلوتر رفت تا کنار او بنشیند. دایی با همه پرسپولیسی ها از جمله محسن عاشوری و بهزاد داداش زاده هم خوش و بش کرد و درباره اضافه وزن داداش زاده با او شوخی کرد.

* اکثر حاضران در این نشست از مسائل فنی مطرح شده رضایت نداشتند و سطح این نشست را بدون حضور مدرسان خارجی بی کیفیت قلمداد کردند. با این حال تجدید دیدار دوستان قدیمی با همدیگر باعث خوشحالی مربیان حاضر در این جلسه بود.