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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۵۰

اسامی داوران تمامی بخش‌های جشنواره شعر فجر اعلام شد

اسامی داوران تمامی بخش‌های جشنواره شعر فجر اعلام شد

اسامی تمامی داوران هشتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در بخش‌های مختلف اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام ستاد خبری هشتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، اسامی داوران بخش‌های مختلف این جشنواره به شرح زیر است:

شعر سنتی:

بهروز یاسمی، ابوطالب مظفری، محمدکاظم کاظمی، محمدسعید میرزایی، زکریا اخلاقی، شاهرخ تندرو صاح، سعید بیابانکی، محمدرضا ترکی و محمدرضا روزبه.

شعر آزاد:

علیرضا پنجه‌ای، بهزاد خواجات، علی میرافضلی، مهرنوش قربانعلی، حمیدرضا شکارسری، علی هوشمند، علی‌محمد مودب، زهیر توکلی و بهزاد زرین‌پور.

شعر محاوره:

چیستا یثربی، نیلوفر لاری‌پور، رشید کاکاوند، رسول یونان، سعید کریمی، اهورا ایمان و عبدالجبار کاکایی.

شعر کودک:

مصطفی رحماندوست، ناصر کشاورز، افشین علاء

شعر نوجوان:

بیوک ملکی، محمود پور وهاب، آتوسا صالحی، مهدیه نظری

شعر بومی:

کُردی: بیژن ارژن و بهروز یاسمی

لُری: اکبر بهداروند و قادر طراوتپور

تُرکی: حسین اسرافیلی و شیرینعلی گلمرادی

کد مطلب 2298289

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