به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام ستاد خبری هشتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر، اسامی داوران بخشهای مختلف این جشنواره به شرح زیر است:
شعر سنتی:
بهروز یاسمی، ابوطالب مظفری، محمدکاظم کاظمی، محمدسعید میرزایی، زکریا اخلاقی، شاهرخ تندرو صاح، سعید بیابانکی، محمدرضا ترکی و محمدرضا روزبه.
شعر آزاد:
علیرضا پنجهای، بهزاد خواجات، علی میرافضلی، مهرنوش قربانعلی، حمیدرضا شکارسری، علی هوشمند، علیمحمد مودب، زهیر توکلی و بهزاد زرینپور.
شعر محاوره:
چیستا یثربی، نیلوفر لاریپور، رشید کاکاوند، رسول یونان، سعید کریمی، اهورا ایمان و عبدالجبار کاکایی.
شعر کودک:
مصطفی رحماندوست، ناصر کشاورز، افشین علاء
شعر نوجوان:
بیوک ملکی، محمود پور وهاب، آتوسا صالحی، مهدیه نظری
شعر بومی:
کُردی: بیژن ارژن و بهروز یاسمی
لُری: اکبر بهداروند و قادر طراوتپور
تُرکی: حسین اسرافیلی و شیرینعلی گلمرادی
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