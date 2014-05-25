به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام ستاد خبری هشتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، اسامی داوران بخش‌های مختلف این جشنواره به شرح زیر است:

شعر سنتی:

بهروز یاسمی، ابوطالب مظفری، محمدکاظم کاظمی، محمدسعید میرزایی، زکریا اخلاقی، شاهرخ تندرو صاح، سعید بیابانکی، محمدرضا ترکی و محمدرضا روزبه.

شعر آزاد:

علیرضا پنجه‌ای، بهزاد خواجات، علی میرافضلی، مهرنوش قربانعلی، حمیدرضا شکارسری، علی هوشمند، علی‌محمد مودب، زهیر توکلی و بهزاد زرین‌پور.

شعر محاوره:

چیستا یثربی، نیلوفر لاری‌پور، رشید کاکاوند، رسول یونان، سعید کریمی، اهورا ایمان و عبدالجبار کاکایی.

شعر کودک:

مصطفی رحماندوست، ناصر کشاورز، افشین علاء

شعر نوجوان:

بیوک ملکی، محمود پور وهاب، آتوسا صالحی، مهدیه نظری

شعر بومی:

کُردی: بیژن ارژن و بهروز یاسمی

لُری: اکبر بهداروند و قادر طراوتپور

تُرکی: حسین اسرافیلی و شیرینعلی گلمرادی