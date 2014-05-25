فراهم شدن شرایط تحصیل دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد کرج در واحد آکسفورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مقدم در همایشی با حضور دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی واحد کرج در سالن اجتماعات این دانشگاه توضیحات مبسوطی در خصوص نحوه تحصیل به صورت میهمان این دانشجویان در واحد آکسفورد ارائه کرد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی وارد مرحله جدیدی از حیات علمی و تحقیقاتی خود می شود و با توجه به حساسیت ریاست دانشگاه محوریت بر روی دو مطلب کیفی سازی و بین‌المللی شدن دانشگاه شکل می گیرد که این دو مقوله از هم جدا نیستند و باید با هم انجام شود.

مقدم گفت: وظیفه خطیری که ریاست دانشگاه بر عهده معاونت بین الملل دانشگاه گذاشت، تدوین سند راهبردی بین‌المللی شدن دانشگاه است که باید به این سند کمک کرد تا وارد فعالیت جدیدی شود و این رسالت اکنون بر دوش همه ماست و باید تلاش کنیم و اگر می خواهیم به رتبه شناخته شده تبدیل شویم از امروز باید به آن پرداخت.