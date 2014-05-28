سکونت 15 درصد مردم تهران در بافت فرسوده 

به گزارش خبرگزاري مهر، عبادالله فتح اللهی با بیان اینکه نوسازی بافت های فرسوده از جمله موضوعات اصلی در مقوله مدیریت شهری است، تصریح کرد: مبحث نوسازی تلفیقی از موضوعات آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی است که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری، شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران قرار دارد و پرداختن به این مهم موجب رفع این دو معضل خواهد شد.

فتح اللهی با بیان اینکه 15 درصد از جمعیت شهر تهران در بافت های فرسوده سکونت دارند، خاطر نشان کرد:کمبود شبکه حمل و نقل عمومی و سرانه های خدماتی از جمله سرانه های فضای سبز، بهداشت، درمان و ... به دلیل نفوذ ناپذیری و ریزدانگی در بافت های فرسوده شهر تهران به چشم می خورد و مجموع این عوامل، مشکلات درون بافت های فرسوده را متراکم تر می سازد.

مدیرعامل سازمان نوسازی خاطر نشان کرد : خوشبختانه در حال حاضر ادبیات مشترکی در زمینه نوسازی میان دولت، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری شکل گرفته اما تبدیل این ادبیات مشترک به یک پروژه مشترک و در نهایت ایجاد خروجی کارآمد نیازمند گفتگو، تعامل، تبادل نظر و ممارست بیشتر میان این سه نهاد است.

فتح اللهی با اشاره به جلسه هماهنگی میان سازمان نوسازی و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و تفاهم جهت تشکیل ستاد احیاء و نوسازی در مناطق با دبیری سازمان نوسازی، گفت: ما امروز برای نوسازی بافت های فرسوده پایتخت به بسیج منابع، امکانات و پتانسیل های موجود در دولت، شهرداری، مردم و نهادهای توسعه گر نیاز داریم.

وی با اشاره به تجربه موفق ایجاد دفاتر تسهیل گری در سطح مناطق و ارتقاء این دفاتر از 5 دفتر به 56 دفتر، به پاره ای از مشکلات و موانع بر سر راه نوسازی در مناطق اشاره و بر ضرورت همگرایی، همفکری و هم ذهنی جهت عبور از این دالان تأکید کرد