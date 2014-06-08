ساماندهی دپوی زباله در سراوان رشت درحد حرف/ موقوفی بودن زمین های لشت نشا مانع توسعه شهری

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: يكي از مشكلات محيط زيست كشور به ويژه استان گيلان دفن غيربهداشتي پسماند و زباله است كه آلودگي آب، خاك و محيط زيست را به دنبال دارد.

وی همچنین با بیان اینکه بوی متعفن زباله ساکنان منطقه سراوان را به شدت رنج می دهد، اظهارداشت: شیرابه انواع زباله ضمن آلودگی آب رودخانه ها و سفرهای زیر زمینی تهدید جدی برای مردم است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: به تازگی زباله های بیمارستانی نیز در این منطقه تخلیه می شود که این نوع زباله بسیار خطرناک است.

وی افزود: متاسفانه روزانه حجم زیادی زباله در دل جنگل های سر سبز سراوان تخلیه می شود در حالیکه این منطقه از استعدادهای خوب گردشگری برخوردار است.

کوچکی نژاد اظهارداشت: دولت در سه سال نخست برنامه پنج سال توسعه موظف به ساماندهی زباله های تمامی شهرهای شمالی کشور بود اما متاسفانه در این زمینه توفیقات خوبی حاصل نشد و جای گلایه بسیاری است.

وی تاکید کرد: برای درمان این درد بزرگ همه باید تلاش کنند و غفلت در این زمینه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین فراوانی بافت های فرسوده در رشت را از مشکلات جدی این شهر دانست و گفت: این مشکل هم از زیبایی شهر می کاهد و هم برای ارائه خدمات شهری به شهروندان مشکلات جدی ایجاد کرده است.

شهر رشت 600 هکتار بافت فرسوده دارد

وی در ادامه بافت فرسوده شهر رشت را 600 هکتار اعلام کرد و افزود: رشت از جمله شهرهای بزرگ کشور است که بیشترین مساحت بافت فرسوده را دارد.

کوچکی نژاد اظهارداشت: با بخشودگی عوارض از سوی شهرداری، اعطای تسهیلات بانکی با بهره کم، ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی و مردم می توان این بافت های فرسوده را اصلاح و با انبوه سازی به بخش مسکن رونق بخشید.

وی تصریح کرد: زیر ساخت های لازم از قبیل آب، گاز، برق، مخابرات و غیره در بافت های فرسوده فراهم بوده و هزینه سنگینی بر شهرداری تحمیل نخواهد کرد.

نماینده مردم رشت و نائب رئیس اول کمیسیون تحقیقات، آموزش و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ساخت کمربندی شهر رشت افزون بر 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: با تکمیل ساخت این پروژه ترافیک کور شهر رشت کاهش پیدا خواهد کرد.

وی اظهارداشت: امسال برای ساخت این کمربندی پنج میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته ولی این میزان اعتبار بسیار اندک و ناچیز است.

کوچکی نژاد گفت: کمربندی شهر رشت با اعتبارات قطره چکانی دولت سال ها به طول می انجامد بنابراین می توان از محل فاینانس، اوراق مشارکت و همچنین سرمایه گذاران بخشی خصوصی روند احداث این پروژه را تسریع بخشید.

وی در ادامه از اختصاص اعتبار برای پروژه قطار شهری رشت در قانون بودجه سالانه کشور طی سه سال گذشته خبر داد و گفت: زمانی می توان از این بودجه استفاده کرد که طرح جامع ترافیک و حمل و نقل شهری به تصویب برسد.

کوچکی نژاد افزود: متاسفانه طرح مزبور هنوز به تصویب نرسیده بنابراین می طلبد مدیران شهری برای تصویب این طرح تلاش مضاعف داشته باشند.

وی تاکید کرد: برای رفع مشکل ترافیک شهر رشت باید از منابع ملی برای توسعه زیر ساخت های حمل و نقل بیشتر استفاده کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: حمل و نقل عمومی و ترافیک به عنوان مهمترین چالش های حال حاضر مدیریت شهری در کلانشهرها مطرح است.

وی یادآورشد: بهبود حمل و نقل و ترافیک شهر رشت با فرهنگ سازی و اتخاذ سیاست های بلند مدت، صحیح، علمی و غیره امکان پذیر است.

شهر کوچصفهان به لحاظ امکانات ورزشی بسیار محروم است

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه شهر کوچصفهان به لحاظ امکانات ورزشی بسیار محروم است، افزود: کمبود فضاهای ورزشی در کوچصفهان از دغدغه های مهم جوانان این بخش است.

وی اظهارداشت: کوچصفهان بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد که نیمی از این جمعیت را جوانان تشکیل می دهند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کوچصفهان فقط یک سالن ورزشی دولتی دارد، گفت: مسئولان برای ایجاد فضاهای ورزشی در این شهر به ویژه استخر شنا و زمین فوتبال باید تلاش مضاعف داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه کوچصفهان تنها شهر در رشت هست که زمین فوتبال ندارد، افزود: این بخش از استعدادهای ورزشی بی نظیری بهره مند است.

کوچکی نژاد با تصریح اینکه شهرهای سنگر، لشت نشا و خشکبیجار کمربندی ندارد، اظهارداشت: در روزهای تعطیل گره ترافیکی در شهرهای سنگر، کوچصفهان و لشت نشت کلافه کننده است.

وی همچنین با بیان اینکه مردم شهر سنگر بیشترین آسیب را از ترافیک سنگین به ویژه در ایام تعطیل سال می بینند، گفت: با احداث کمربندی امام زاده هاشم ( ع) – خمام بار ترافیکی رشت، سنگر، کوچصفهان و لشت نشا به شدت کاهش می یابد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: کمربندی شهر لشت نشا به دلیل کمبود منابع هنوز آغاز نشده است.

کوچکی نژاد با اعلام اینکه در حال حاضر طرح هادی در 42 درصد روستاهای این شهرستان به مرحله اجرا درآمده است، افزود: اجرای طرح هادی روستایی روند توسعه روستاها را تسهیل می کند.

وی همچنین اظهارداشت: براساس قانون بودجه سالانه، هشت درصد بودجه استان که به میزان پنج میلیارد تومان است باید به طرح هادی اختصاص یابد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: افزون بر 90 درصد مطالعات طرح هادی روستاهای شهرستان رشت انجام شده است.

وی افزود: سال گذشته افزون بر شش میلیارد تومان از منابع ملی برای طرح هادی روستایی شهرستان رشت اعتبار جذب شد که این میزان اعتبار غیر از پنج میلیارد تومان استانی است.

کوچکی نژاد اظهارداشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش آسفالت روستایی و اجرای طرح هادی خوب عمل کرده است.

وی در ادامه عقب ماندگی راه های روستایی رشت را بسیار زیاد دانست و گفت: امسال به غیر از اعتبارات استانی افزون بر 30 میلیارد تومان در حوزه راه روستایی این شرستان هزینه خواهد شد.

اجرای 42 درصدی طرح های هادی در روستاهای رشت

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی موقوفی بودن زمین های لشت نشا را سدی در برابر توسعه شهری دانست و افزود: لشت نشا تنها شهر گیلان هست که با این مشکل مواجه است.

وی تصریح کرد: تنها 20 تا 25 درصد زمین های این شهر اوقافی نیست.

کوچکی نژاد از روند گازرسانی به مناطق روستایی رشت به شدت انتقاد کرد و گفت: روستاهای این شهرستان در مناطق صعب العبور و کوهستانی قرار ندارد.

وی در ادامه منابع دولتی برای گازرسانی را خیلی ناچیز دانست و افزود: اعتبار سالانه شرکت گاز استان حداکثر 30 میلیارد تومان است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی شرکت گاز استان سالانه می تواند سه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی جذب و روند اجرای پروژه های گازرسانی را سرعت بخشد.

وی افزود: سهم استان طی سه سال گذشته از تسهیلات بانکی 300 میلیارد تومان بوده که به دلیل ضعف مدیریتی کمتر از 20 میلیارد تومان از این سهم جذب شده است.

کوچکی نژاد تصریح کرد: گیلان از این ظرفیت قانونی نتوانسته به درستی استفاده کند از اینرو می طلبد مسئولان شرکت گاز استان در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه گیلان باید سهم خود را از سیستم بانکی بستاند، گفت: شرکت گاز با 170 میلیارد تومان می تواند تمامی روستاهای استان را گازرسانی کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالیکه برای گازرسانی به مناطق روستایی استان فقط 100 میلیارد تومان می توان از تسهیلات بانکی استفاده کرد.

وی در ادامه بر ضرورت گارسانی مناطق گردشگری شهرستان رشت تاکید کرد و بیان داشت: گاز رسانی از زیر ساخت های مهم توسعه مناطق گردشگری است.

کوچکی نژاد نبود اداراتی همچون ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، تامین اجتماعی و غیره در بخش خشکبیجار گلایه کرد و اذعان داشت: توسعه ادارات در بخش ها و شهرها باید عادلانه باشد تا مردم بتوانند از خدمات این نظام مقدس بهره مند شوند.