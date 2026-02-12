  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

آموزش و پرورش گلستان نیازمند تجهیزات مدرن و توجه ویژه دولت است

آموزش و پرورش گلستان نیازمند تجهیزات مدرن و توجه ویژه دولت است

گرگان- نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محرومیت ۴۴ درصد جمعیت استان، گفت: آموزش و پرورش گلستان نیازمند تجهیزات مدرن و توجه ویژه دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی، ظهر پنجشنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد با قدردانی از نگاه رئیس‌جمهور به توسعه کشور، اظهار کرد: توجه ویژه به آموزش و پرورش استان حائز اهمیت است.

وی با اشاره به جایگاه پایین گلستان در شاخص‌های صنعتی و کشاورزی و محرومیت بخش بزرگی از جمعیت، گفت: این استان فاقد زیرساخت‌های مناسب برای آموزش و پرورش است و دانش‌آموزان و فرهنگیان با کمبود شدید تجهیزات آموزشی، کارگاهی و فناوری روبه‌رو هستند.

نوروزی اظهار کرد: ۴۵۰ هزار دانش‌آموز گلستان به معلمان متخصص، تجهیزات کار و دانش، هنرستان‌های فنی، آزمایشگاه‌های مجهز، ابزارهای کشاورزی و فناوری‌های هوش مصنوعی نیاز دارند. بدون این امکانات، فرصت برابری برای آموزش و پرورش در استان فراهم نمی‌شود.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت: از زمان دولت‌های گذشته، تلاش‌هایی برای توسعه هنرستان‌ها و آموزش فنی و حرفه‌ای انجام شده، اما نبود تجهیزات کافی و زیرساخت‌های مناسب مانع تحقق اهداف شده است.

نماینده علی‌آباد کتول در مجلس از دولت خواست تا با اختصاص بودجه، تامین تجهیزات مدرن آموزشی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، مسیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان گلستان را هموار کند و فرصت برابر برای یادگیری و توسعه مهارت‌ها در استان فراهم آورد.

کد مطلب 6747380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها