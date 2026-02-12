افتتاح متمرکز ۲۸۶۰ واحد مسکن روستایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان، ظهر پنجشنبه آیین افتتاح متمرکزدو هزارو۸۶۰ واحد مسکن روستایی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و به‌صورت وبیناری برگزار شد.

داود خسروی در این مراسم اظهار کرد: این واحدهای مسکونی از هفته دولت سال جاری تا دهه مبارک فجر، با محوریت و مشارکت مستقیم مردم و با بهره‌مندی از ۷۱۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه احداث و آماده بهره‌برداری شده است.

وی با بیان اینکه توسعه و مقاوم‌سازی مسکن روستایی یکی از اولویت‌های بنیاد مسکن در استان است، افزود: در حال حاضر برای هر واحد مسکن روستایی، ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌شود که نقش مؤثری در تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن روستاییان دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان تأکید کرد: افتتاح این تعداد واحد مسکونی، علاوه بر ارتقای سطح ایمنی و کیفیت سکونت در روستاها، زمینه‌ساز تثبیت جمعیت روستایی و تقویت زیرساخت‌های توسعه در مناطق کم‌برخوردار استان خواهد بود.

خسروی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تداوم حمایت‌های تسهیلاتی و همراهی مردم، روند بهسازی و نوسازی واحدهای فرسوده روستایی را با جدیت دنبال می‌کند تا شاهد ارتقای شاخص‌های رفاه و ایمنی در سراسر استان باشیم.