شيوع بيماري لمپي اسكين در گاوداري هاي كردستان/ منشأ بيماري عراق است

كامران زيباكردار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه طي 10 روز اخير بيماري واگيردار لمپي اسكين در گاوداري هاي استان كردستان شيوع پيدا كرده است و به همين دليل بايد در اين زمينه اقدامات مراقبتي بهتري از سوي صاحبان گاوداري ها صورت گيرد.

وي ادامه داد: به محض مشاهده اين نوع بيماري در استان كردستان اقدامات و بررسي هاي لازم از سوي دامپزشکی استان صورت گرفت و هم اکنون این بیماری در 24 کانون در شهرستان های سقز، بانه، مریوان، دیواندره و سروآباد مشاهده است.

مدير كل دامپزشكي استان كردستان با بیان اینکه این بیماری از یک هفته گذشته تاکنون پنج راس دام را در اين پنج شهرستان تلف کرده است، گفت: 52 راس دام نیز مشکوک به آلودگی به این بیماری هستند که تاكنون 23 راس آن معدوم سازی شده است و اقدامات كنترلي به صورت جدي در دستور كار قرار گرفته است.

وی با اشاره به منشأ اصلي ورود اين بيماري واگيردار به استان كردستان، افزود: این بیماری اکنون به دلیل آلودگی کشور عراق به استان های مرزی از جمله کردستان رسیده است و به همين دليل بايد با نظارت و كنترل مستمر و البته همكاري مردم با آن مقابله شود.

زيباكردار به اقدامات كنترلي در راستاي مهار اين بيماري در استان كردستان اشاره كرد و يادآور شد: به محض مشاهده اين بيماري در استان كردستان اداره كل دامپزشكي اقدامات مبارزه ای همچون واکسیناسیون دام ها، سمپاشی و پاکسازی جایگاه های دام را آغاز کرده است و اين مهم هم اكنون به صورت جدي دنبال و پيگيري مي شود.

وي به نشانه هاي بيماري لمپي اسكين در گاوداري هاي استان كردستان اشاره كرد و گفت: ضایعات پوستی، زمین گیری، تب و لنگش در گاو و گوساله از نشانه های بیماری لمپی اسکین است که دامداران باید در صورت مشاهده مراتب را سریعا به دامپزشکی اطلاع دهند.

مدير كل دامپزشكي استان كردستان ضمن درخواست مجدد از مردم براي همكاري با دامپزشكي در خصوص كنترل و مهار اين نوع بيماري بيان كرد: با توجه به گستردگي استان كردستان انتظار مي رود كه مردم در صورت مشاهده اين نوع بيماري سريعا كارشناسان دامپزشكي را در جريان موضوع قرار دهند تا در كوتاهترين زمان نسبت به اعزام كارشناس براي بررسي موضوع اقدام شود.