بيماري لمپي اسكين پشت گاوداري هاي كردستان/ ورود و خروج دام سنگين در استان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورود بيماري هاي ناشناخته طي چند سال اخير در كشورهاي مختلف جهان و ار جمله كشورمان سابقه داشته است و از 10 روز قبل تا كنون بيماري ديگري گاوداري هاي استان كردستان را به شدت تهديد مي كند و البته تا كنون نيز اين بيماري خسارت هاي مختلفي در استان به دنبال داشته است.

در حالي كه بر اساس اعلام مدير كل دامپزشكي كردستان، اقدامات كنترلي مختلفي در راستاي مقابله با اين بيماري صورت گرفته ولي از شهرستان هاي مختلف استان خبر مي رسد كه روند معدوم كردن دام هاي بيمار به اين ويروس جديد همچنان ادامه دارد.

همزمان با مشاهده اين بيماري، ستادهاي شهرستاني نيز در راستاي مقابله با بيماري لمپي اسكين در گاوداري هاي استان كردستان تشكيل شده است و اين ستادها با رياست فرماندار و شماري از اعضاي ستاد بحران به صورت منظم جلسات و نشست هايی را در خصوص بررسي وضعيت آن برگزار مي كنند.

بر اساس اخبار منتشر شده وضعيت شيوع بيماري لمپي اسكين در چندين شهرستان استان كردستان با شدت هر چه بيشتري ادامه دارد و در همين راستا نيز اداره كل دامپزشكي كردستان اعلام كرد كه بدون همكاري و مشاركت مردم كنترل و مقابله عملي و جدي با اين بيمار ممكن نيست.

شناسايي اولين مورد بيماري لمپي اسكين از 14 خرداد

مدير كل دامپزشكي استان كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعيت اين بيماري در استان و اقدامات صورت گرفته در راستاي مقابله با آن گفت: متاسفانه طی چند روز اخیر بیماری واگیردار لمپی‌اسکین در گاوداری‌های استان کردستان شیوع پیدا کرده است که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده کانون اصلی این بیماری کشورهای ترکیه و عراق تشخیص داده شده است.

كامران زيباكردار با بيان اينكه، این بیماری اکنون به دلیل آلودگی کشور عراق به استان‌های مرزی از جمله کردستان رسیده است، افزود: این بیماری در 14 خردادماه جاری برای نخستین بار در برخی از استان‌ها از جمله کردستان، ایلام دیده شده است و در حال حاضر بر اساس شواهد، دام‌های پنج استان کشور آلوده به این بیماری هستند.

زیباکردار با بیان اینکه کارهای مقابله و پیشگیری در این خصوص به صورت ویژه و به محض مشاهده بیماری در استان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: کارهای قرنطینه و واکسیناسیون تا شعاع 10 کیلومتری کانون‌های آلوده در استان انجام شده است.

132 راس دام در كردستان تلف شد

وی افزود: با هدف جلوگيري از پخش ويروس اين بيماري بين گاوداري هاي استان كردستان تا اواخر هفته جاری 52 کانون آلوده به این بیماری در استان شناسایی شده و در همين راستا تاكنون 132 راس دام مبتلا تلف شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان به نشانه‌های بیماری لمپی‌اسکین در گاوداری‌های کردستان اشاره کرد و گفت: ضایعات پوستی، زمین‌گیری، تب و لنگش در گاو و گوساله از نشانه‌های بیماری لمپی‌اسکین است.

وي اطلاع‌رسانی در مورد نحوه پیشگیری از مبتلا شدن دام‌ها از طریق رسانه‌ها به کشاورزان را از مهم‌ترین اقدامات اعلام کرد که در این راستا از زمستان سال گذشته در سطح استان انجام شده است، عنوان کرد: معدوم‌سازی کانون‌های آلوده نیز به صورت ویژه به محض مشاهده در دستور کار قرار دارد.

گاوداري هاي خسارت ديده خسارت دريافت مي كنند

در همين حال رئيس سازمان دامپزشكي كشور روز پنجشنبه در سفري دو روزه به استان كردستان وضعيت اين بيماري را از نزديك مورد بررسي قرار داد و طي سخناني از پرداخت خسارت به گاوداري هاي اين استان و ساير استان هاي كشور خبر داد.

مهدي خلج كه در جلسه ستاد مديريت بحران استان كردستان سخنراني مي كرد، در خصوص شیوع بیماری لمپی‌اسکین در مناطق غرب کشور نیز اظهار داشت: این بیماری ویروسی بوده و از شمال عراق و جنوب ترکیه به مناطق غربی کشور وارد شده است.

وی بيان کرد: اداره‌کل دامپزشکی همه استان‌ها با تمامی ظرفیت به عنوان یک سازمان چابك و آماده وارد کار شدند و در حال مبارزه علیه این عامل بیماری‌زا هستند.

خلج ضمن اشاره به همکاری خوب استانداران و ادارات جهاد کشاورزی که با تمام نیرو وارد میدان شده‌اند، افزود: قرار شده فعلا تا اطلاع ثانوی نیروهای انتظامی از خروج هر گونه دام در راستای پیشگیری از گسترش این بیماری جلوگیری کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پایان گفت: بخشی از خسارات به دامدارانی که دام‌های آنها طی این چند روز معدوم شده، پرداخت خواهد شد و پرداخت غرامت به آنها جزو مصوبه‌های دولت است که در صورت دریافت اعتبارات لازم از ستاد بحران، قطعا پرداخت خواهد شد.

ورود و خروج دام از كردستان ممنوع شد

در همين حال و با پیشنهاد استاندار و تصویب ستاد مدیریت بحران استان کردستان، ورود و خروج دام سنگین از استان کردستان ممنوع شد و قرار است كه ادارات و سازمان هاي مسئول در اين زمينه از ورود و خروج هر گونه دام در استان جلوگيري كنند.

عبدالمحمد زاهدی در نشست ستاد مدیریت بحران استان کردستان در سنندج گفت: تنها با این ممنوعیت است که فعالیت های دامپزشکی در زمینه کنترل بیماری موثر واقع می شود و به همين دليل لازم است كه اين مهم به صورت جدي در دستور كار قرار گيرد.

وی افزود: استان های مرزی همچون کردستان در خاکریز اول مشکلاتی هستند که ممکن است در کشور بروز کند و انتظار مي رود كه سازمان هاي كشوري در اين زمينه استان را مورد حمايت قرار دهند.

همزمان با اين مهم اداره كل دامپزشكي كردستان به صورت مرتب برنامه هاي پيشگيري خود را دنبال مي كند و با انتشار اطلاعيه هاي مختلف و دادن هشدارها از مردم براي همكاري در جلوگيري از اين بيماري تاكيد مي كند.