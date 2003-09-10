توليد محصولات پتروشيمي كشور در پنج ماه گذشته 8 درصد افزايش يافت

رييس كل امور هماهنگي و كنترل توليد پتروشيمي شركت ملي صنايع پتروشيمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: درحال حاضر 9 مجمتع موجود شركت پتروشيمي 13 ميليون و هشتصد هزار تن محصول توليد مي كنند كه با راه اندازي 3 طرح توسعه اي ديگر 405 هزار تن ديگر به مجموع توليدات شركت پتروشيمي تا پايان سال افزوده مي شود.

عفت پوردانا همچنين از راه اندازي 6 طرح مستقل پتروشيمي اميركبير، خوزستان ، تندگويان ، بيستون ، بوعلي سينا و فن آوران تا پايان امسال خبر داد.

وي تصريح كرد: با بهره برداري از اين طرح ها يك ميليون و759 هزار تن به مجموع توليدات پتروشيمي كشورافزوده مي شود .

پوردانا خاطر نشان كرد: شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال جاري بايد 16 ميليون تن محصول توليد كند.

رييس كل امور هماهنگي و كنترل توليد شركت پتروشيمي پيش بيني كرد كه تا سال 1384 حجم توليدات اين شركت به 35 ميليون تن افزايش يابد.

به گفته پوردانا درحال حاضر سهم محصولات پتروشيمي ايران در بازارهاي جهاني 7/0 درصداست كه با افزايش توليدات ايران تا دو سال آينده اين سهم به 2 درصد خواهد رسيد .