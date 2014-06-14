با همکاری دولت و شهرداری معضل بافت های فرسوده باید به فرصت تبدیل شود

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اكبر آقايي با بیان اینکه بافت فرسوده از معضلاتی است که درصورت رسیدگی و برنامه ریزی صحیح و به موقع برای احیای آن می تواند به فرصت هایی مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل شود، گفت: مساله ای که تا کنون متولیان احیای بافت فرسوده به آن کم توجه بودند، این است که پتانسیل های اقتصادی و سرمایه گذاری ای که بافت های فرسوده در بهبود وضعیت اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی در کلانشهرها دارد تا کنون نادیده گرفته شده است.

وي افزود: عدم اجرای قانون مدیریت یکپارچه در کلانشهرها به ویژه تهران یکی دیگر از مشکلاتی است که برسر راه احیا ونوسازی بافت های فرسوده وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری تهران در سال های اخیر اهتمام ویژه ای به احیای بافت های فرسوده در پایتخت داشت، ادامه داد: اجرای سیاست های تشویقی ازسوی مدیریت شهری تهران از یک سو و ازسوی دیگر اجرای طرح های محرک توسعه در این کلانشهر تجربه موفقی است که باید مورد استفاده کلانشهرهای کشور قرارگیرد.

آقایی با اشاره به تاثیرات اجرای طرح های محرک توسعه در بافت های قدیمی شهر تهران بیان کرد: اجرای این طرح در تهران باعث شد هم امید به زندگی در میان شهروندانی که در بافت های فرسوده زندگی می کنند، بیشتر شود و هم منجر به رونق اقتصادی در این محله ها شده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مطابق قانون دولت نیز در احیای بافت های فرسوده در شهرها مسئولیت دارد، یادآورشد: لازم است که تفاهم نامه همکاری ای در زمینه احیای بافت های فرسوده بین شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی منعقد شود تا روند نوسازی در کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه بافت های فرسوده که اکنون به عنوان تهدیدی است که با از دست ندادن زمان و مدیریت و برنامه ریزی می تواند فرصتی مناسب شود و مشکلات قشر متوسط و ضعیف جامعه که دراین بخش ساکن هستند را کمتر کند؛ گفت: بررسی رونداحیای بافت فرسوده در کشور نشان می دهد که در دو دهه گذشته مشکل تمام طرح های اجرا و ارائه شده برای احیای بافت های فرسوده تامین مالی سنگین بوده است؛ این در حالی است که در ایران و دیگر کشورها ی در حال توسعه بدلیل محدودیت منابع مالی و نیز افزایش روز افزون شهر نشینی و بافت فرسوده ، تامین این منابع مشکل بوده و همانگونه که در ایران نیز مشاهده شده چنین طرحهایی موفقیت آمیز نبوده اند.

وی افزود: اما تجربه کشورهای مختلف دنیا نشان داده است که می توان توسط روشی دیگر که نیاز به چنین منابع مالی ای ندارد،مشکل بخش قابل توجهی از بافت های فرسوده را حل کرد.

آقایی با اشاره به اینکه در یک دهه گذشته با توجه به تغییر رویکرد مدیریت شهری تهران از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی شاهد تحولات بزرگی درعرصه های مختلف به ویژه احیای بافت های فرسوده در تهران بودیم، بیان کرد: آغاز روند اجرایی پروژه نوسازان،ارایه طرح ،الگو در قالب منظر شهری ،جذب سرمایه گذار بخش خصوصی،...و تفویض اختیارات به شهرداران مناطق در روند نوسازی و احیا محله های فرسوده از اقدامات زیر بنایی و جهشی طی سال های اخیر است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: تجربیات به دست آمده نشان می دهد که دیگر برای احیای بافت ها نیازی به پرداخت وجه نقد به مالکان نیست اما متاسفانه تبعات تورمی بر بدنه اجرایی این روند بسیار تاثیر گذار است.به طوریکه نوسان قیمتی مصالح ساختمانی ، بهای اجاره و متغیر های دیگر با وارد کردن شوک روند نوسازی بافت های فرسوده کلان شهر تهران را کند و کند تر می کند.

علی اکبر آقایی تاکید کرد: از سوی دیگر حمایت دولت و شهرداری تهران موجب هدایت سرمایه های سرگردان بخش خصوصی به منظور حفظ یا ایجاد سرمایه کلان در کشور می شود. در نوسازی بافت‌های فرسوده، جزئی نگری و اتکا بر طرح‌های موضعی و قابلیت‌های محلی و کالبدی، ماهیتاً نمی‌تواند به تنهایی بستر تصمیمات کلان، اثرگذار، قابل بسط و پایدار باشد .در حالیکه می توان با اتخاذ تدابیر کلان راهبردی، سازماندهی و بسیج توانمندیهای شهری برای پهنه‌های موضعی فرسوده، راهکارهای اساسی و عمدتاً میان رشته‌ای ارایه کرد.