اسکاتلندیارد: تروریست های انگلیسی حاضر در سوریه تهدیدی بلند مدت علیه بریتانیا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "کرسیدا دیک" در مصاحبه با بی سی سی، ضمن بیان این مطلب در ادامه افزود: بحران سوریه موجب شده تا تهدیدهای بلند مدتی علیه کشورهای غربی شکل بگیرد.

دیک با اشاره به اینکه از ابتدای سال 2013 میلادی تا کنون 50 نفر در امر جذب و انتقال جوانان انگلیسی به سوریه بازداشت شده اند، گفت: شمار انگلیسی هایی که در سوریه به سر می برند به بیش از 500 نفر می رسد.

وی با اشاره به تعداد قابل توجهی از جوانان انگلیسی در میان گروه های تروریستی حاضر در سوریه گفت: این افراد در صورت بازگشت به انگلیس، پلیس کشور را برای دوره ای طولانی سرگرم خود خواهند کرد.

این اظهارات افسر بلندپایه اسکاتلندیارد بعد از آن ایراد می شود که در روزهای گذشته انتشار تصویری ویدیوئی که در آن از جوانان انگلیسی برای حضور در جمع اعضای داعش در عراق و سوریه دعوت می شد، موجب افزایش نگرانی ها در میان مقامات انگلیسی شده است.

در این فیلم ویدیوئی دو جوان انگلیسی 20 ساله از هموطنان خود می خواهند تا به گروه های تروریستی حاضر در سوریه و عراق بپیوندند.

در ماه های گذشته نیز دو دختر جوان انگلیسی که قصد انتقال پول نقد برای تروریست های سوری را داشتند در لندن بازداشت شدند که خبر بازداشت آنها و ارتباط این دو دختر با افراد حاضر در سوریه جنجال زیادی را به موجب شد.

بر اساس گزارش های تایید شده از سوی مقامات غربی، در حال حاضر، حدود هفت هزار تروریست فقط از کشورهای اروپایی و آمریکا در سوریه حضور دارند و این در حالی است که دولتهای این کشورها کاملا در جریان سفر آنها و حضورشان در ناآرامی های سوریه قرار دارند.

بر اساس گزارشهای موجود، فرانسه و انگلیس در میان کشورهای غربی بیشترین تروریست را به سوریه اعزام کرده اند.

بر همین اساس، غربی ها در گزارشی با عنوان جنگجویان خارجی در سوریه و ملیت های آنها، اعلام کردند که چچن با اعزام 14 هزار نفر به سوریه در صدر کشورهای صادرکننده تروریست به سوریه قرار دارد و عربستان با اعزام 12 هزار تروریست رتبه دوم را دارد.