به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید افجهای پس از پایان جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال که بعد از ظهر امروز در محل باشگاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره این جلسه، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: امروز علی نظری جویباری معاون ورزشی باشگاه گزارش کاملی از نقل و انتقالات تیم استقلال به اعضای هیات مدیره ارائه کرد. ما با چند بازیکن مذاکره کردیم و پس از نهایی شدن مذاکراتمان نام بازیکنان را رسانهای میکنیم.
وی در ادامه افزود: هواداران استقلال نگران نباشند. تلاشمان این است تا هر چه زودتر تیم استقلال را کامل کنیم و بازیکنان سر تمرین بیایند.
سخنگوی باشگاه استقلال در ادامه با اعلام نام جدید رئیس آکادمی باشگاه استقلال تاکید کرد: علیاصغر حاجیلو که مدیر آکادمی استقلال بود، از این به بعد به عنوان مشاور مدیرعامل باشگاه فعالیت میکند و رضا صادقپور یکی از اعضای هیات مدیره در آکادمی استقلال جای حاجیلو را میگیرد.
وی تاریخ شروع اردوی خارجی استقلال را 27 تیر ماه اعلام کرد. این در حالی است که پیش از این مدیرعامل باشگاه استقلال تاریخ اردوی تیم فوتبال این باشگاه از 16 تا 28 تیرماه اعلام کرده بود.
افجهای در بخش دیگری از صحبتهایش درباره جدایی سیدمهدی رحمتی دروازهبان این تیم تاکید کرد: هیچ بازیکنی را به زور نگه نمیداریم. رحمتی تمایل داشت از استقلال برود و ما به خاطر زحماتی که برای استقلال کشیده، از وی تشکر میکنیم.
وی درباره اینکه رحمتی گفته بود استقلالیها با او تماس نگرفته بودند، ادامه داد: قرار نبوده ما به رحمتی زنگ بزنیم، به هر حال ایشان صلاح دیدند از استقلال جدا شوند که ما هم از زحماتشان تشکر میکنیم.
سخنگوی باشگاه استقلال همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر جذب علیرضا بیرانوند دروازهبان نفت تهران یادآور شد: بر اساس قوانین لیگ برتر با باشگاهها مذاکره میکنیم و این طور نیست مستقیم با خود بازیکن پای میز مذاکره بنشینیم.
افجهای در پایان احتمال جذب بازیکن خارجی را رد نکرد و گفت: ما با چند گزینه خارجی صحبت کردهایم و جذب این بازیکنان در دستور کار ما قرار دارد. اجازه بدهید کار نهایی شود بعد از آن اسامی بازیکنان را اعلام کنیم.
نشست هیات مدیره باشگاه استقلال از ساعت 14 امروز یکشنبه در محل این باشگاه برگزار شد و تا ساعت 17 طول کشید. در این جلسه مقداد نجفنژاد و مسعود معینی غایب بودند.
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