رئیس کمیته اقتصادی و توسعه بازار باشگاه استقلال انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سیدپندار توفیقی که از فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است و هم اکنون علاوه بر دبیری و عضویت هیات مدیره باشگاه، عضو هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری پتروشیمی و ریاست هیات مدیره شرکت پترو آذرپاد را برعهده دارد، به عنوان رئیس کمیته اقتصادی و توسعه بازار باشگاه استقلال منصوب شد.
در حکم بهرام افشارزاده برای وی آمده است:
" برادر گرامی جناب آقای دکتر سیدپندار توفیقی، با ابراز تشکر و قدردانی نظر به تجربه ارزشمند و گرانقدر جنابعالی در مسائل اقتصادی و بازاریابی و حضور موفق در مدیریت بنگاههای اقتصادی به موجب این حکم به سمت "ریاست کمیته اقتصادی و توسعه بازار باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران" منصوب میشوید.
امید است با عنایت و اشراف کامل حضرتعالی به کلیه مسائل اقتصادی، بازاریابی و جذب سرمایه و توسعه اقتصادی در داخل و خارج از کشور با برنامه ریزیهای خاص موفق باشید و با بکارگیری و مشاوره با افراد خبره و زبده در این زمینه شاهد شکوفایی اقتصادی باشگاه باشیم. سربلندی و بهروزی شما را از خداوند منان خواستاریم."
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