اسکار 271 عضو جدید پذیرفت/ کارگردان فلسطینی عضو جدید آکادمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، لوپیتا نیونگ‌او و مایکل فاسبندر بازیگران فیلم «12 سال یک برده»، بارخاد عبدی بازیگر فیلم «کاپیتان فیلیپس» و سالی هاوکینز و جون اسکوییب از جمله این 271 نفر هستند. در مقایسه با سال پیش که آکادمی اسکار 276 عضو جدید را دعوت کرده بود، امسال تعداد پذیرفته شدگان کمتر است.

جیسون استتم بازیگر فیلم های اکشن، جولیا لوییس-دریفوس بازیگر تلویزیون و جاش هوچرسون از فیلم «بازی‌های گرسنگی» از دیگر چهره هایی هستند که به آکادمی اسکار دعوت شده اند. در مجموع 20 بازیگر امسال به عضویت در آکادمی اسکار فراخوانده شدند.

ادی ودر موسیقیدان و شان بیلی از کمپانی دیسنی و پل رودنیک طنزپرداز که نویسنده فیلمنامه هایی چون «داخل و خارج» است، نیز به این آکادمی دعوت شده‌اند. از دیگر نقاط جهان نیز استاد انیمشین سازی ژاپن یعنی هایائو میازاکی که تاکنون 3 بار نامزد اسکار شده و در سال 2011 آن را دریافت کرده در کنار لن بلاواتنیک متولد اوکراین که از همکاران مالی کمپانی واینستاین در فیلمی چون «پیشخدمت» ساخته لی دانیلز بود، از جمله دعوت شدگان به آکادمی اسکار هستند. هانی-ابو اسد کارگردان فلسطینی که با جدیدترین فیلمش «عمر» نامزد اسکار بخش خارجی بود و پائولو سورنتینو کارگردان ایتالیایی و سازنده فیلم «زیبایی بزرگ» که اسکار فیلم خارجی زبان امسال را برد نیز از جمله چهره های خارجی هستند که به آکادمی اسکار دعوت شده اند.

از میان کارگردانان خلاق نیز امسال 22 کارگردان هنری به آکادمی دعوت شده اند که داگلاس ایبل برای «هتل بزرگ بوداپست»، بیلی هاپکینز برای «پیشخدمت» لی دانیلز و جوزف میدلتون برای «افسانه گرگ و میش: ماه جدید» از جمله آنها هستند.

کارگردانان و سازندگان فیلم های کوتاه نیز مورد توجه ویژه اسکار قرار گرفته اند و 27 عضو جدید از این گروه به اسکار اضافه شده که جنیفر لی و پیتر دل دچو برنده اسکار برای ساخت «یخ زده»، کریس رناد و پییر کافین برای «من نفرت انگیز»، کرک دمیچو برای «کرودز» و دیدیه برونر و بنجامین رنر برای «ارنست و سلستین» از جمله آنها هستند.

امسال 5 فیلمبردار، 7 طراح لباس، 14 طراح صحنه، 12 تدوین گر، پنج طراح چهره و 18 مستندساز نیز در فهرست دعوت شدگان به آکادمی جای دارند. 21 نفر نیز از بخش صدا به اسکار دعوت شده اند.

اعضای آکادمی اسکار دربرگیرنده بیش از 6 هزار نفر از دست اندرکاران صنعت فیلم و سینماست و داون هودسون از سال 2011 به عنوان مدیرعامل آن فعالیت می کند.