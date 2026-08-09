به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «پدر سنگ» به نویسندگی و کارگردانی مهدی رضایی، پس از پایان فیلمبرداری، وارد مراحل فنی شد.

«پدر سنگ» بامضمونی اجتماعی و در ژانر ملودرام، روایتی روان‌شناسانه از تأثیر تروماهای دوران کودکی بر شخصیت انسان در بزرگسالی است. این فیلم داستان شاهین را روایت می‌کند؛ مردی که در سایه شکاف عاطفی میان پدری سنگدل و مادری ناتوان رشد کرده و زخم‌های کودکی، مسیر زندگی، روابط و هویت او را شکل داده‌اند. او تمام عمر می‌کوشد شبیه پدرش نباشد، اما به‌تدریج همان الگو را بازتولید می‌کند تا اینکه در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز، چرخه‌ای که سال‌ها او را در خود اسیر کرده، دچار شکاف می‌شود.

یکی از ویژگی‌های این اثر، ثبت سکانس افتتاحیه فیلم به‌صورت یک سکانس‌پلان پنج‌دقیقه‌ای است؛ اجرایی که با رویکردی روان‌شناسانه، از همان ابتدا مخاطب را به جهان ذهنی شخصیت اصلی وارد می‌کند.

در این فیلم سید احسان قاسم‌نژاد، علی استوار، ساناز گنجه، مهرناز علی‌نژاد، مهدی رضایی، آرش غلامی، ایمان طوسی و علیرضا افضلی‌نیکو به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از دیگر عوامل این پروژه می‌توان به دستیار کارگردان و مشاور نویسنده: آرش غلامی، مشاور پروژه: علیرضا افضلی‌نیکو، مدیر فیلمبرداری: پرهام مهری‌نژاد، فیلمبردار: علی حیدری، صدابردار و صداگذار: رضا دایی‌جانی، کارگردان پشت صحنه: حنا ثقفی، منشی صحنه: درسا پیشکاری، عکاس پشت صحنه: بهاره دانش‌پژوه، گریم: هانا نثاری، مدیر تدارکات: ایمان طوسی، خواننده و تنظیم‌کننده موسیقی: ایلیا حسن‌پور (ایلیو)، ترانه‌سرا: الهه صادقی‌پور، تدوین، اصلاح رنگ و نور (کالریست) و طراحی پوستر: مهدی رضایی و مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.

«پدر سنگ» نخستین فیلم رسمی مهدی رضایی در مقام نویسنده و کارگردان است و پس از پایان مراحل فنی، برنامه حضور خود را در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی آغاز خواهد کرد.