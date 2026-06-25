اسکار از ۵۲۹ نفر برای عضویت دعوت کرد؛ از نگار اسکندرفر تا جیکوب الوردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی اسکار ۵۲۹ تن را به اعضایش افزود که شامل چهرههایی چون جیکوب الوردی و تیانا تیلور از بازیگران نوظهور، همراه جنا اورتگا و جان برنتال از چهرههای مشهور هالیوود و جاش دامارو مدیرعامل جدید دیزنی است. در عین حال چندین چهره ایرانی در این فهرست جای دارند.
در میان دعوت شدگان جدید به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی امسال ۹۵ نامزد اسکار جای دارند که ۲۱ نفر از آنها موفق به کسب جایزه شدهاند. سال پیش ۵۳۴ نام در فهرست دعوتشدگان جای داشت.
طبق آمار ۴۴ درصد از این گروه را زنان، ۵۶ درصد را چهرههایی از جوامع کمنمایندگیشده و ۵۳ درصد را از ۶۰ کشور و منطقه خارج از آمریکا تشکیل میدهند.
از نظر جوامع کمنمایندگیشده، جهشی قابل توجه نسبت به ۴۵ درصدی که سال ۲۰۲۵ به اسکار پیوسته بودند دیده میشود که گواهی بر این امر است که کمپین یک دههای برای تنوعبخشی به صفوف آکادمی پس از هشتگ #OscarsSoWhite هنوز مورد توجه است.
اگر همه مدعوین ۲۰۲۶ عضویت آکادمی را بپذیرند، کل اعضای اسکار با درنظر گرفتن اعضای بازنشسته ۱۱۳۱۹ نفر و تعداد اعضای رأیدهنده ۱۰۳۳۸ نفر خواهد بود.
با اضافه شدن اعضای جدید، اعضای آکادمی متشکل از ۳۶ درصد زن، ۲۵ درصد از جوامع کمنمایندگیشده و ۲۲ درصد چهرههای بینالمللی خواهند بود.
در بخش بازیگران نامهای شناختهشدهای مانند جیکوب الوردی و میا گاث، بازیگران «فرانکنشتاین» و همچنین جنا اورتگا از «بیتلجوس بیتلجوس» و «مرگ یک اسب شاخدار»، جولیا گارنر بازیگر «سلاحها» و جاش اوکانر در نقش اصلی «مرد مرده را بیدار کن: معمای چاقوها بیرون» دعوت شدهاند. در این شاخه همچنین از پدی کانسیدین، سیمو لیو، آنتونی راموس، اسکات مکنیری، تیگ نوتارو، بیل اسکارشگورد و وود هریس، به همراه بازیگران اصلی شخصیتها، جان برنتال، دیوید دستمالچیان و جامین کلمنت، دعوت شده است.
تعدادی هم هستند که به نظر میرسد مدتها پیش باید معرفی میشدند و حتی این تصور ایجاد میشود که آنها از قبل عضور آکادمی بودهاند؛ مانند استیون فرای، جاش گد، لیلی ریب، جنی اسلیت و متیو آمالریک.
در میان اعضای جدید، چهرههای برجستهای چون کارگردانها جیمز پانسولت («پایان تور») و یوجین اش («عشق سیلوی»)، مستندساز اندرو جرکی («راه حل آلاباما»)، تهیهکننده الی بوش («لیدی برد») و فیلمنامهنویس دن فوگلمن («دیوانه، احمق، عشق») جای دارند.
در میان کارگردانها نام چندین تن از فیلمسازان مطرح سال مشاهده میشود: زک کرگر، کارگردان فیلمهای «سلاحها» و «بربر»، برادران بنی و جاش سفدی سازندگان «ماشین خردکننده» و «مارتی سوپریم»، فیلمسازان مکزیکی آلونسو رویزپالاسیوس («لا کوکینا») و فرناندا والادز («سوجو») و ریون جکسون، که با اولین فیلمش «تمام جادههای خاکی طعم نمک» دعوت شده اند. کیم جی- وون، طراح ژانر کرهای و گوان هو از چین هم از جمله نامهای نوظهور هستند.
در این میان ۹ نفر برای بیش از یک شاخه دعوت شدهاند که باید یک شاخه را انتخاب کنند. آنها شامل ۲ برادر سفدی، الیور لاکس فیلمساز «صراط» که دعوتنامهها را از شاخههای کارگردانی و نویسندگی دریافت کردهاند. ۴ نفر هم از شاخههای تدوین، نویسندگی، انیمیشن و فیلم کوتاه هستند.
با این حال هنوز یک نام قابل توجه در فهرست غایب است: رایان کوگلر نویسنده و کارگردان «گناهکاران» که سال پیش فاش کرد یک دهه پیش دعوت عضویت در این سازمان را رد کرده است. «گناهکاران» فیلمی است که بیشترین نامزدی در تاریخ جوایز اسکار را کسب کرده است.
در شاخههای مختلف دعوت شدگان امسال این اسامی ایرانی یا ایرانی تبار نیز جای دارند:
در شاخه فیلمبرداری: امین جعفری فیلمبردار «یک تصادف ساده»، «کمدی الهی»
در شاخه مستند: محمدرضا عینی برای «شکافتن صخرهها»، «همگرایی: شجاعت در بحران»، سارا خاکی برای «شکافتن صخرهها»، «همگرایی: شجاعت در بحران» و افسانه سالاری برای «نوشتن حوا»، «سیلوئتها»
در شاخه تدوین: امیر اطمینان برای «یک تصادف ساده»، «خرس نیست»
در شاخه تهیه کنندگان: نگار اسکندرفر برای «جنایت بیدقت»، «جدایی»
در شاخه صدا: عبدالرضا حیدری برای «یک تصادف ساده»، «آیات زمینی» و عبدالرضا حیدری برای «یک تصادف ساده»، «آیههای زمینی»
در شاخه نویسندگی: علیرضا خاتمی برای «چیزهایی که میکشی» و «آیههای زمینی»، شادمهر راستین برای «یک تصادف ساده» و «به همین سادگی» و نادر سایور برای «یک تصادف ساده» و « شاهد»
در شاخه بازیگری: دیوید دستمالچیان بازیگر ایرانی تبار «اوپنهایمر»، «تلماسه»
در شاخه مدیران اجرایی: شری شیرازی
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