دکتر محمد عزیزی استاد دانشگاه تهران در رشته کارآفرینی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که چرا هر ساله شاهد افزایش نرخ بیکاری در میان زنان هستیم، گفت: انفجار جمعیت در دهه 60 رخ داد و کودکان آن زمان امروز به جوانانی تبدیل شده اند که نیازمند اشتغال در بازار کار هستند. در حال حاضر کشور از نیمی از سرمایه انسانی که بانوان هستند در اشتغال و کارآفرینی به درستی استفاده نمی کند، گفت: در سالهای اخیر بارها مسئولان دولت شعار کارآفرینی داده‌اند اما فضا و بستر آن برای بانوان فراهم نشده است.

وی افزود: در سالهای اخیر دختران در قبولی رشته های دانشگاهی از پسران پیشی گرفته و افزایش ورودی دختران به دانشگاه ها مساوی با افزایش تقاضاها برای ورود به بازار کار است. این در شرایطی است که همزمان با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اکثریت فعالیتها به صورت ماشینی انجام می شود و نیروی انسانی کارآیی چندانی ندارد.

به گفته عزیزی، در حال حاضر نه تنها در شهرها بلکه در روستاها و شهرستان های کوچک نیز با افزایش نرخ بیکاری زنان مواجه هستیم که اینها همه ناشی از پیشرفت تکنولوژی است. حتی کشاورزی و صنایع دستی‌مان نیز با کمک ماشین‌ها انجام می شود و نقش زنان در این مشاغل نیز کمرنگ شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید علل و عوامل بیکاری در مورد جوانان و زنان ریشه یابی شود، تصریح کرد: بسیاری گمان می کنند با ورود به دانشگاه می توانند به راحتی وارد بازار کار شوند این در حالی است که تحصیلات به معنای داشتن توانایی برای کار کردن نیست؛ چراکه دختران و زنان در دانشگاه صرفا تحصیل کرده و دانش تولید را فرا می‌گیرند و آگاهی چندانی از دانش های مهارتی ندارند که این خود به افزایش نرخ بیکاری در میان زنان کمک می کند.

وی درباره پیامدهای بیکاری زنان گفت: پیامدهای بیکاری در دو بعد فردی و اجتماعی تعریف می شود. در موضوع فردی زنان سرخورده و افسرده خواهند شد؛ چراکه حس مفید بودن را دوست دارند. در موضوع اجتماعی این احتمال وجود دارد که زنانی که قطعا تمایل به کار کردن دارند اما زمینه آن فراهم نمی شود به دنبال تفریحات ناسالم بروند که این خود می تواند پیامدهای اجتماعی بسیار بدی برای جامعه به همراه داشته باشد.

عزیزی ادامه داد: یکی دیگر از پیامدهای بیکاری افزایش آمار دخترانی است که به دلیل نداشتن استقلال مالی، تمایل به ازدواج ندارند. این در حالی است که در بسیاری از مشاغل همانند طراحی، آموزش و کارهای هنری حضور و تاثیر زنان به مراتب بیشتر از مردان است.

این استاد دانشگاه تهران درباره اینکه کارآفرینی تا چه اندازه می تواند به کاهش آمار بیکاری زنان کمک کند، گفت: برای کارآفرینی و خوداشتغالی باید فضا و بستر لازم از سوی دولت برای این افراد تامین شود به عنوان مثال یک زن خوداشتغال باید بتواند به راحتی وام های بانکی با سود پایین دریافت کند. قطعا حمایت دولت در کنار این افراد نباشد، زنان راه به جایی نمی برند و امنیت کاری آنها حفظ نمی شود.