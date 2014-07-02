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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

در پاسخ به کشته شدن سه صهیونیست:

انتقام صهیونیستها از جوان فلسطینی در کرانه باختری

انتقام صهیونیستها از جوان فلسطینی در کرانه باختری

منابع صهیونیستی از شهادت یک جوان فلسطینی در کرانه باختری در ساعات اولیه صبح امروز در اقدامی تلافی جویانه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو رژیم صهیونیستی، در ساعات اولیه صبح امروز(چهارشنبه) یک جوان فلسطینی در کرانه باختری هنگامی که قصد داشت برای ادای نماز صبح به مسجد برود ربوده و به شهادت رسید.

این در حالی است که بسیاری از منابع معتقدند مرگ این جوان فلسطینی در اقدامی تلافی جویانه به کشته شدن سه شهرک نشین رژیم صهیونیستی که حدود سه هفته پیش در الخلیل ناپدید شده بودند صورت گرفته است.

 با وجود اینکه گروه مسلح "دوله الاسلامیه" در شهر قدس مسئولیت ربودن و کشتن این سه صهیونیست را بر عهده گرفته است اما مسئولان رژیم صهیونیستی جنبش مقاومت اسلامی حماس را مسئول این حادثه می دانند.

 

 

کد مطلب 2323682

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