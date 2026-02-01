احیای یک هکتار مرتع و اضافه شدن ۲۵۰ مترمکعب به ظرفیت نفوذ آب در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم حسین پور، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تشریح اهمیت پوشش سبز مراتع، گفت: مراتع علاوه بر ظرفیت های اقتصادی در تولید علوفه، کمک به تولید گوشت قرمز، فرآورده های دامی، تولید عسل و توسعه گردشگری، دارای کارکردهای مختلف زیستی و غیربازاری است که حفظ آب و خاک یکی از مهمترین خدمات اکولوژیک این زیست بوم وسیع و مهم در سطح کشور است.

وی اضافه کرد: با احیای مراتع، سطح تاج پوشش گیاهی افزوده می شود که این امر عامل مهمی در جذب قطرات باران، کاهش فرسایش پاشمانی خاک، افزایش نفوذ، کاهش روان آب و در نتیجه کاهش ضریب سیل خیزی و تقلیل میزان فرسایش خاک به شمار می رود.

حسین پور گفت؛ بر اساس ارزیابی های انجام گرفته، با احیای یک هکتار مرتع بطور متوسط سالانه ۲۵۰ مترمکعب به ظرفیت نفوذ آب در خاک اضافه می شود که این امر موجب تقویت ذخیره آب سبز (ذخیره رطوبتی خاک در منطقه غیر اشباع) می گردد.

مدیرکل دفتر امور مراتع در پایان یادآور شد: در صورت اختصاص منابع اعتباری لازم و انجام عملیات اصلاح و احیاء در سطح مراتع کشور، سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب به ظرفیت ذخیره آب سبز اضافه می شود که می تواند نقش مهمی در حفظ منابع آب و خاک، پایداری مراتع، بهبود معیشت بهره برداران عرصه های منابع طبیعی و ارتقای سطح امنیت زیستی و غذایی کشور ایفا کند.