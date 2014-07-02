اسرائیل مسئول کشته شدن جوان فلسطینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، دفتر رئیس تشکیلات خودگردان اعلام کرد مسئولیت کامل شهادت جوان فلسطینی با رژیم صهیونیستی است. بر این اساس پلیس و نیروهای امنیتی اسرائیل باید به دلیل وقوع این جنایت پاسخگو باشند. ابومازن همچنین تاکید کرده است از طریق سازمان های بین المللی موضوع حمله به فلسطینی ها به تلافی کشته شدن سه جوان صهیونیست را پیگیری می کند.

پلیس بیت المقدس صبح امروز از کشف جسد یک جوان فلسطینی در منطقه جنگلی غرب این شهر خبر داد. برآوردهای اولیه حاکی است راست گراهای افراطی صهیونیست با ربودن و قتل این جوان فلسطینی به دنبال انتقام گرفتن به خاطر کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی بوده اند.

در همین حال "بنیامین نتانیاهو" در اقدامی نمایشی دستور انجام تحقیقات در مورد این جنایت را صادر کرد. وی با تایید ضمنی ارتکاب این جنایت از سوی صهیونیست ها از آنها خواست قانون را شخصا به اجرا نگذارند.

روز سه شنبه شماری از صهیونیست های افراطی با برپایی تظاهرات در بیت المقدس اشغالی خواستار انتقام گیری از فلسطینی ها به اتهام کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی شدند. این در حالی است که در حملات صهیونیست های افراطی به فلسطینی ها در این روز 5 فلسطینی مجروح شدند.